Schlangen, Eidechsen und seltene Pflanzen sollen sich an der Panzertalsperre wohlfühlen

Was früher die Schafe übernahmen, ist nun ein Fall für die ehrenamtlichen Helfer: Mit Muskelkraft, Sense und Harke schneiden Moritz Schulze (v. l.), Stefan Schöpfl, Frank Sonnenburg, Gerlinde Neurohr und Bernd Marsch Gehölze auf der Heidefläche an der Panzertalsperre zurück.

Ehrenamtler schneiden Gehölz an der Panzertalsperre zurück. Tiere und seltene Pflanzen können sich so ausbreiten.

Von Sabine Naber

Remscheid. „Wo früher nur Fichten standen, da gibt es heute viel Interessanteres zu sehen.“ Davon ist Frank Sonnenburg von der Biologischen Station Mittlere Wupper mit Blick auf das Ufergelände an der Lenneper Panzertalsperre überzeugt. Denn in diesem Naturschutzgebiet gibt es neben der rosa blühenden Heidekrautvegetation viele seltene Pflanzen und Tiere.

Als Beispiel nennt der Experte Lungenenzian und Glockenheide, die auf der Roten Liste steht. Zudem Zwerg- und Haarginster oder auch die Besenheide, die zwar nicht ganz so selten ist, auf einer so großen Fläche aber eben doch. Auch Schlangen, wie etwa Ringelnattern, sowie Eidechsen sind in diesem schwer zugänglichen Refugium zu Hause. „Früher war das normal. Da sah die Landschaft an vielen Orten so aus wie hier. Aber all das hält sich nicht von alleine. Früher musste man sich darum nicht kümmern, da erledigten Schafe und Ziegen die Arbeit. Heute sind wir hier mit Ehrenamtlern im Einsatz“, sagt Sonnenburg und erklärt, dass die Heide abgemäht werden muss, um sie zu fördern. Leider würde sich nur eine Handvoll Menschen in ihrer Freizeit dafür einsetzen. „Und das, obwohl es doch Spaß macht.“

Helfer greifen mehrfach pro Jahr zu Sense und Harke

Seit einigen Jahren setzt sich der Nabu-Stadtverband Remscheid verstärkt in der praktischen Landschafts- und Biotoppflege ein, da hier stellenweise große Defizite bestehen. Seit mehr als 15 Jahren übernimmt er, der hier mit der Biologischen Station Mittlere Wupper kooperiert, an der Panzertalsperre zwei- bis dreimal im Jahr ganz gezielte Landschaftspflegemaßnahmen. Mit einer Motorsense wird gemäht, zudem müssen Gehölze zurückgeschnitten, Flächen abgeplaggt (Ausstechen der obersten Bodenschicht) und alles Abgeschnittene abtransportiert werden, damit Licht auf den Boden kommt. „Das Naturschutzgebiet Panzertalsperre beherbergt noch einen letzten, relikthaften Standort des Lungenenzians, der hier an den nährstoffarmen und waldfreien Ufern vorkommt. Bis vor wenigen Jahrzehnten existierten in unserer Region noch mehrere derartige Bestände, die aber allesamt aufgrund von nachteiligen Umweltveränderungen erloschen sind“, weiß Moritz Schulze vom Nabu-Vorstand.

Von den Pflegearbeiten würden auch weitere, bedrohte Pflanzen profitieren. Dazu zählen laut Schulze Sumpfveilchen, Grausegge, Quendelblättriges, Kreuzblümchen und der selten gewordene Teufelsabbiss, um nur einige zu nennen.

+ Der Teufelabbiss profitiert – er wächst an nur fünf Standorten. © Doro Siewert

Fünf Frauen und Männer waren am Samstagvormittag einige Stunden im Einsatz. „Den eng am Wasser der Panzertalsperre liegenden Grasstreifen pflegt der Wupperverband regelmäßig, das vor etwa zehn Jahren dem Fichtenwald abgerungene Stück pflegen wir im Sinne der Heideentwicklung. Dem hat die Stadt zugestimmt“, macht Schulze deutlich. Den Forst mit Douglasien und Hemlocktannen – beide Baumarten stammen ursprünglich aus Amerika – nennt er naturfern, die Heidepflanzen hingegen hier als landschaftsbestimmende Fläche. „Wir entwickeln die Heide – es gibt alte, mittelalte und neue Exemplare – hier modellhaft. Das heißt, wir mähen sie, wenn das nötig ist, denn sonst kann man sie nicht erhalten.“

Alle Pflanzen auf diesem rund 10.000 Quadratmeter großen Gebiet würden einen Schnitt vertragen und wiederkommen. „Die Landschaftsform Heide ist in unserer Zeit leider ein bisschen out“, bedauert der Naturschützer und erklärt, dass er und seine Mitstreiter sich bei Mähen an die Gewohnheiten der alten Heidefamilien halten.

Auch um die Betreuung der Naturschutzgebiete Heintjeshammer und Eschbachtal kümmert sich der Nabu seit 2007. Kleinere Biotoppflegeeinsätze im Steinbruch Hohenhagen, an der Bärenkuhle oder am Eidechsenfelsen bei Müngsten kommen dazu.

Der Nabu

Den Nabu-Stadtverband Remscheid gibt es seit 1989. Klassische Betätigungsfelder sind neben dem angewandten Arten- und Biotopschutz, dem praktischen Vogelschutz durch Angebot und Pflege spezieller Nisthilfen und der Landschaftspflege zum Erhalt wertvoller Lebensräume, die Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Im Städtedreieck kooperiert der Remscheider Verband mit den Stellen aus Wuppertal und Solingen. Mehr Infos: Tel. 0163-5210628.