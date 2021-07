Der Schlachtruf „Cäcilia alaaf“ läutet den Pfarrkarneval ein

Karneval

+ © Doro Siewert Die Karnevalssitzung der Kirchengemeinde Heilig Kreuz/St. Bonaventura zählt zu den Traditionsveranstaltungen und ist für Lüttringhauser Jecken ein Muss. Entsprechend gut war die Stimmung. © Doro Siewert

Die katholische Kirchengemeinde Heilig Kreuz/St. Bonaventura feierte an der Richard-Pick-Straße ein närrisches Fest. 130 Narren erlebten ein tolles Bühnenprogramm.

Von Doris Stürmer

„Cäcilia alaaf“ schallte es aus mehr als 130 Kehlen, als Präsidentin Gaby Stuhlmüller am Samstagabend die Karnevalssitzung der katholischen Kirchengemeinde Heilig Kreuz/St. Bonaventura eröffnete.

„Cäcilia Alaaf“ heißt der traditionelle Karnevalsschlachtruf in der katholischen Gemeinde in Lüttringhausen „seit ich auf der Welt bin“ und für Sitzungspräsidentin Stuhlmüller ist „Cäcilia“ „unser Stimmungshoch, nachdem Sturmtief „Thomas“ uns die Weiberfastnacht in Lennep vermiest hat.“

Im Pfarrgemeindehaus an der Richard-Pick-Straße gegenüber der Kirche Heilig Kreuz ließ sich niemand die Stimmung vermiesen. „Hubert and friends“ legten sich beim „Warm up“ mächtig ins Zeug und griffen mit uralten Karnevalsschlagern wie „Kölle alaaf“ und „Im Winter da schneit es, im Winter ist es kalt“ ganz tief in die Mottenkiste.

US-Präsident Trump bekam sein Fett weg

Doch ob Jung oder Alt, das Publikum, darunter auch der CDU-Landtagsabgeordnete Jens Nettekoven, schunkelte schon nach ein paar Takten fröhlich mit.

Wenig später trat Wolfgang Klubertz, „der Mann mit dem Koffer“, in die Bütt und lenkte die Aufmerksamkeit vom Lüttringhauser Kirchturm in die Welt hinaus. US-Präsident Donald Trump, „der Horrorclown mit dem plattgefahrenen Katzenfell auf dem Kopp“ bekam sein Fett weg und für Klubertz gab es dann auch gleich über Twitter ein Einreiseverbot.

Aber auch die Dauerbaustellen auf der A1 lieferten Grund zum karnevalistischen Spott. „Für eine Brücke über den Rhein haben die alten Römer mit 300 Mann zwei Jahre gebraucht – heute brauchen 600 Mann schon vier Jahre allein für die Baugenehmigung, lästerte Klubertz.

Der Lokalpolitiker, Sprecher der CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Lüttringhausen, appellierte aber auch nachdrücklich an das närrische Publikum, zu den anstehenden Wahlen zu gehen. „Wählen ist wie Zähneputzen – machst Du es nicht, wird alles braun.“

Das abwechslungsreiche, minuziös geplante Programm ließ in mehr als drei Stunden keinen Augenblick Langeweile aufkommen.

Im Verlauf des Abends stiegen noch Kantor Peter Bonzelet als „Köbes“ in die Bütt, Rainer Stuhlmüller krähte dort als „der Hahn vom Kirchturm“ und Vikar Rony John war der „Trompetenmann“.

Lukas Pütz bewies mit seiner Büttenrede „Born in the USA“, dass man sich um den karnevalistischen Nachwuchs in Lüttringhausen keine Sorge machen muss.