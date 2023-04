Schimmel in Turnhalle: OB weist Vorwürfe zurück

Burkhard Mast-Weisz reagiert auf den Brandbrief der Schulpflegschaft der Freiherr-vom-Stein-Grundschule.

Von Andreas Weber

Fast zeitgleich mit dem Anruf der Stadtschulpflegschaft der Freiherr-vom-Stein-Schule beim RGA hat Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz reagiert und in einem ausführlichen Schreiben den verärgerten Elternvertretern die städtische Sicht zur Schimmelproblematik in der Turnhalle der Grundschule erläutert. Darin weist der OB den Vorwurf der Untätigkeit entschieden zurück. „Die Verwaltung folgt den Empfehlungen des Hygieneinstituts des Ruhrgebietes, so dass eine Gesundheitsgefährdung der Nutzer nicht zu erwarten ist.“

Gebäudemanager Thomas Judt habe sowohl in einer schriftlichen Mitteilung als in der Bezirksvertretung Lennep am 22. März mündlich alle Werte der Messungen wiedergegeben und deren Gefährdung eingeordnet. Mast-Weisz betont: „Herr Judt hat keinen Grenzwert genannt, sondern die gemessene Raumluftbelastung im Kontext zur parallel gemessenen Schimmelbelastung in der Außenluft dargestellt. In Deutschland gibt es keine Grenzwerte für Schimmelpilzbelastungen. Es gibt Richtwerte, die im Kontext der jeweiligen räumlich vorzufindenden Situation und der Belastung der Raumluft mit Schimmelpilzsporen und der zeitlichen Exposition der Raumnutzer betrachtet werden.“ Die Belastung in der Umkleide sei auf Feuchtigkeitsschäden zurückzuführen. Judt empfiehlt tägliches Lüften und Reinigen der Räumlichkeiten, was auch geschehe. So soll vermieden werden, dass sich Schimmelpilzsporen vermehrt an Staubkörner anlagern und durch Aufwirbeln eingeatmet werden.

Dass die Schulleitung bereits 2015 auf die Problematik hingewiesen habe, bestätigt Mast-Weisz: „Ich habe auch eine Meldung aus 2016 und diverse Schäden in den Folgejahren, die in Bezug auf die Turnhalle gemeldet wurden, die nicht unmittelbar mit Schimmel in Verbindung gebracht werden mussten. Allerdings wurde zeitnah reagiert und die Schadensquellen wurden beseitigt.“ Dies sei bei in die Jahre gekommenen Gebäuden leider Tagesgeschäft. Die durchgeführten Maßnahmen seien im CAFM-System des Gebäudemanagements nachvollziehbar abgelegt. Im Haushalt der Stadt sind Finanzmittel eingestellt, die die Sanierung der Halle zeitnah ermöglichen soll, schreibt Mast-Weisz.

Das leidige Thema Turnhalle Freiherr-vom-Stein wird am heutigen Mittwoch (17 Uhr, EMMA-Gymnasium, Mensa) auf der Tagesordnung stehen.