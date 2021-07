Schiedsamt verliert immer mehr an Bedeutung

Streit

+ © Roland Keusch Schiedsfrau Brigitte Hornbach wurde schon wegen Scheidungen angefragt. © Roland Keusch

Brigitte Hornbach ist zur Stelle, wenn es Streit gibt. Nur werden sie und ihre Kollegen immer seltener angefragt.

Von Lara Hunt

Seit knapp 22 Jahren ist Brigitte Hornbach zur Stelle, wenn es Streit in Lüttringhausen gibt. Die gebürtige Lenneperin ist die einzige Schiedsfrau in Remscheid. „Und das klingt zwar komisch, weil es sich ja meistens um Streit handelt, aber es macht mir Spaß“, sagt sie.

Umso mehr bedauert sie, dass sie und auch die anderen Schiedsleute in Remscheid immer weniger zu tun haben. Das liegt nicht daran, dass weniger gestritten wird. „Die Leute haben heute alle eine Rechtsschutzversicherung und nehmen sich dann gleich einen Anwalt“, erklärt Hornbach. Hinzu kommt, dass sich der Bereich, der in ihre Zuständigkeit fällt, verkleinert hat. Früher nahmen Hornbach und ihre Kollegen zum Beispiel Fälle von Körperverletzungen an. Die landen heute nicht mehr bei ihnen.

Das Schiedswesen soll dafür sorgen, dass nicht jeder Fall von Streit vor Gericht landet. Ehrenamtliche Streitschlichter sollen bei Beleidigung, Bedrohung, Verletzung des Briefgeheimnisses oder Sachbeschädigung zwischen den zwei streitenden Parteien vermitteln. Dabei geht es darum, eine Lösung zu finden, mit der beide Parteien einverstanden sind. Kommunen sind verpflichtet, Schiedsämter vorzuhalten, schließlich soll so das Amtsgericht entlastet werden. Die Streitschlichtung bei dem Schiedsgericht ist auch für die Parteien günstiger. Laut Hornbach wissen aber nur wenige, was Schiedsleute genau tun. „Ich wurde schon mal gefragt, ob ich eine Scheidung machen könnte“, sagt sie. Das fällt natürlich nicht in ihren Aufgabenbereich.

Früher bearbeitete das Team 25 Fälle, heute die Hälfte

Das Schiedsamt verliert an Bedeutung. Waren es früher noch acht, sind heute vier Personen für Remscheid zuständig. „Früher hatten wir 25 Fälle im Jahr, heute ist es noch die Hälfte“, sagt Hornbach. Was den Schiedsleuten bleibt, sind Nachbarschaftsstreitigkeiten. Bevor Nachbarn vors Gericht ziehen, muss eine Schlichtung im Schiedsamt versucht werden. Auch da sind mittlerweile Anwälte als Begleitung dabei. Hornbach glaubt nicht, dass das Schiedsamt wieder an Bedeutung gewinnen wird. Weitermachen will sie trotzdem.