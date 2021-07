Schauspieler brachten Film-Story gut auf die Bühne

Ziemlich beste Freunde

+ © Britta Pedersen/dpa In der Original-Verfilmungv spielt Omar Sy die Rolle des Driss © Britta Pedersen/dpa

Der Kinoknüller „Ziemlich beste Freunde“ ist auch auf der Bühne sehenswert. Schlagender Beweis dafür war das Gastspiel, das das Teo Otto Theater füllte.

Viele der gut 650 Zuschauer im Saal kannten „Ziemlich beste Freunde“ sicherlich schon. Die französische Erfolgskomödie begeisterte seit 2011 Millionen Kinogänger mit der Geschichte vom Underdog Driss, der für den querschnittsgelähmten Millionär Philippe zum idealen Pfleger und Kumpel wird. Das Tournee-Theater Thespiskarren brachte die Story mit Fernsehschauspieler Timothy Peach auf die Bühne - und das Publikum ließ sich gerne ein auf die Einfälle von Regisseur Gerhard Hess. Stuntman-verdächtig war das Spiel von Driss alias Felix Frenken. Einmal schnappte er sich Philippes Rollstuhl und sauste damit über die Bühne. Um die eigene Achse drehte sich der „Kinder-Porsche“ (O-Ton Driss) und Frenkens lange Afro-Locken wirbelten im Fahrtwind. Als er sich schließlich gekonnt aus dem High-Tech-Gerät fallen ließ, war Szenenapplaus einfach fällig.

Noch mitreißender war sein Auftritt nach der Pause. „Oh, fein!“, rief eine Zuschauerin, weil Frenken hier statt der gewohnten Sport-Klamotten einen schicken Anzug trug. Der hinderte ihn aber nicht daran, vor jubelndem Publikum einen heißen Tanz aufs Parkett zu legen. Seine Mitspieler ließen sich davon anstecken. Sara Spennemann gab die Zurückhaltung der Millionärs-Sekretärin auf und tanzte nicht weniger sexy als er. In seinem Rollstuhl schüttelte Timothy Peach seinen Kopf wie ein geborener Headbanger. So wie hier machte er auch sonst das Beste aus seiner als behinderter Mann. Arme und Beine durfte er nicht benutzen. Umso reicher war dafür sein Mienenspiel. Ausgeprägt war auch sein Gespür für die Gags, die in Gunnar Dreßlers Bühnenfassung des Films steckten. „Jugend forscht“, kommentierte er knapp Frenkens erste Versuche, sich in den Pfleger-Job einzufinden. Sein trockener Witz ergänzte Frenkens Sprücheklopferei. Mal mit Finesse, mal mit dem Holzhammer käbbelten sich die beiden und darüber konnten alle im Saal lachen - Erwachsene, Schüler, kleine Kinder. „Ich bin Ihre Arme“, sagt Driss im Stück zu Philippe. Frenken nahm diese Erkenntnis ernst und spielte mit doppelter Intensität. Selbst wenn er nicht tanzte, bewegte er sich mit federnden Schritten vor dem Bühnenbild von Cornelia Brey, das mit antiken Möbeln und Tapeten Philippes „goldenen Käfig“ darstellte. Kein Wunder, dass ihn die Zuschauer am Ende mit Bravo-Rufen feierten.

Elegante Bewegungen und subtile Mimik – beides zeigte Sara Spennemann als Sekretärin Magalie. Da reichten ihr heraufgezogene Augenbrauen, damit sie die Lacher auf ihrer Seite hatte. André Lassen überzeugte in den Nebenrollen. Etwa als Pflege-Profi, der mit seiner Pedanterie nervte, oder als Vertreter von Philippes besorgter Verwandtschaft. „Cool“ fand Eberhard Steuer diesen Theaterabend. „Ich kenne den Film und war am Anfang etwas skeptisch. Aber das haben die richtig gut rübergebracht.“ „Ein Theaterstück hat noch mal einen ganz anderen Unterhaltungswert, weil man viel näher dran sitzt“, sagte Sarah (18). „Das war ein bisschen zu klamaukig“, meinte Stefanie Hauschulz. „Es ist nicht schlecht, aber es könnte weniger auf Brüller gespielt sein.“