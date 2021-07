Kleinkunstbühne „Schatzkiste“ hat nun auch ein Restaurant

Esskultur

+ © Doro Siewert Sie sorgten für „Meine Kleine“: (v. l.) Martina Schatz, Antonio Quintiliani, Dr.Volker Schatz, Cathrin Zache, Silvia Quintiliani, Christian Jablonski. © Doro Siewert

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Axel Richter schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Axel Richter schließen

Neues Restaurant für die Kleinkunstbühne: „Meine Kleine“ verbreitet Großstadtflair.

Von Axel Richter

Niemand riet ihm dazu. Im Gegenteil, sein Architekt nannte ihn „einen hoffnungslosen Idealisten“. Er verwirklichte seinen Traum vom eigenen Theater mit Restaurant „in unzweckmäßigen Räumen an einem unzweckmäßigen Standort“, befand der Experte. Dr. Volker Schatz tat es dennoch. Im Souterrain seiner Kleinkunstbühne „Schatzkiste“ an der Elberfelder Straße oberhalb des Remscheider Marktes eröffnete der Lenneper am Montag „Meine Kleine“ – ein Restaurant, das immer dann geöffnet sein wird, wenn in der „Schatzkiste“ Programm ist.

„Ich erfreue mich einfach daran, die Menschen lachen zu sehen“, sagte Dr. Volker Schatz am Montag bei der Eröffnung. 2017 steckte der ehemalige Unternehmer, der die Kleinkunst liebt und auch gern selbst als Kabarettist auf der Bühne steht, deshalb viel Geld und noch viel mehr Herzblut in seine „Schatzkiste“ und bescherte den Kleinkunstfreunden eine Bühne mit 100 Zuschauerplätzen. Nun lässt er eine gute Küche folgen.

„Wir wollten ein Restaurant, wie es in Köln oder Berlin zu finden ist.“

Dr. Volker Schatz, Impresario

„Meine Kleine“ heißt das Restaurant. So nennt der Impresario vom Remscheider Markt liebevoll seine Frau Martina. Mit der Wuppertaler Innenarchitektin Silvia Quintiliani sorgte sie für den Umbau der Räume, in denen sich zuvor das Restaurant „Zum Landsknecht“ befand.

Lesen Sie auch: Remscheider Schatzkiste plant ein festes Ensemble

Dabei verfolgten die Restaurantmacher klare Ziele. „Wir wollten keine weitere Dorfschänke in der City unserer Stadt. Wir wollten ein Restaurant, wie es auch in Köln, Frankfurt oder Berlin zu finden ist“, erklärte Schatz.

Dazu ließ er Wände rausreißen, Kellerzugänge verlegen und Böden begradigen. Die letzten Bauarbeiter verließen die Räume kurz vor der Eröffnung mit geladenen Gästen. Ganz fertig wurden sie dennoch nicht. Insbesondere an der Fassade stehen noch Restarbeiten an. Doch der Gastraum strahlt in schönen Farben, gemütliche Tische laden zum Platznehmen ein und – das Wichtigste – die Küche funktioniert.

Dort werden künftig Christian Jablonski und Cathrin Zache das Kommando führen. Schatz konnte das Ehepaar, das gemeinsam das Restaurant „Der Grund“ führt, als Partner gewinnen. Zu den Terminen in der „Schatzkiste“ bieten sie künftig gute Rezepte gegen den kleinen oder auch großen Hunger.

Jetzt hat er auch noch ein eigenes Ensemble in Planung

Premiere ist am kommenden Donnerstag, 12. September. Vor dem Auftritt von Volker Diefes um 20 Uhr öffnet „Meine Kleine“ zum ersten Mal die Eingangstür. Es folgen Anka Zink, Onkel Fisch. Und Kalle Pohl kommt auf seiner letzten Tournee ebenfalls in die „Schatzkiste“ nach Remscheid.

Damit nicht genug: Schon plant Dr. Volker Schatz die Gründung eines eigenen Ensembles, das in der „Schatzkiste“ seine Auftritte haben soll. Demnächst soll es dazu ein Casting geben. Die Kabarettisten Jens Neutag und Jürgen H. Scheugenpflug sollen die künstlerische Leitung übernehmen. Schon in der Vorweihnachtszeit 2020 soll das „Schatzkisten“-Ensemble seine erste Show spielen.

IM SEPTEMBER TERMINE „Smart ohne Phone“ heißt das Programm, mit dem Volker Diefes am Donnerstag, 12. September, auf der Bühne der Schatzkiste steht. Donnerstag, 26. September, folgt Anka Zink mit „Wo pin ich – Comedy 4.1.“ Beginn ist jeweils 20 Uhr. Tickets unter www.schatzkiste.org

„Diese Stadt braucht Verrückte“, befand Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) am Montag und widersprach damit zugleich den Kritikern, die dem Impresario vom Markt so wenig zuraten mochten. „Wir brauchen Menschen, die sich als Erste etwas trauen.“ Und damit den Weg bereiten für eine wirtschaftliche und städtebauliche Entwicklung. „Das ist ein toller Anker, den Sie da für die Remscheider Innenstadt geschaffen haben“, hielt Mast-Weisz fest. „Und Köln, Frankfurt und Berlin können neidisch nach Remscheid schauen.“