„Schatz, lass mich spülen“

Durchstarten im Ruhestand

+ © Michael Schütz Ran an die Spülbürste: Hauswirtschaftsfachkraft Melanie Schmitt von der Caritas gibt Männern Tipps für den Haushalt. © Michael Schütz

Melanie Schmitt gibt Männern Tipps, damit in den eigenen vier Wänden Sauberkeit und Ordnung herrscht.

Von Daniel Dresen

Melanie Schmitt weiß, was Männer wissen wollen. Die Hauswirtschaftsfachkraft der Caritas gibt Haushaltstipps und greift alleinstehenden Senioren gerne unter die Arme, die Unterstützung beim Putzen brauchen. Zu ihrer Klientel zählen natürlich auch Frauen und Paare.

„Man kann nicht sagen, dass Männerhaushalte unordentlicher geführt werden als Frauenhaushalte“, sagt Schmitt. In Sachen gesunde Ernährung, berichtet sie, gibt es aber bei den Männern oft noch Nachholbedarf. „Sie ernähren sich oft von Konserven oder machen sich ein paar Bockwürste in heißem Wasser warm“, berichtet Schmitt.

Ruckzuck machen Kochmuffel ihre ersten kleinen Gerichte

Dass sie ungesunde Produkte aus dem Vorrat aussortiert, soweit komme es nicht. Stattdessen leistet die Haushaltsfachkraft Überzeugungsarbeit für eine gesunde und trotzdem einfache Küche. „Wok- oder Pfannengerichte sind sehr schnell gemacht. Einfach ein bisschen Paprika schneiden. Reis dazugeben und würzen“, erklärt Schmitt. Ein gesundes Gericht, das in 15 Minuten fertig sei. „Die Männer sind sehr dankbar für meine Kochideen und schnibbeln gerne beim Gemüse mit“, sagt die Caritas-Mitarbeiterin.

Auch an anderen Stelle kann in Männerhaushalten nachgeholfen werden. „Im Bad hapert es meistens. Männer reinigen oft nur das Waschbecken und die Toilette. Dass Badfliesen auch einer Reinigung bedürfen, darauf mache ich sie dann aufmerksam“, verrät Schmitt. „Aber welcher Mann putzt schon gern?“, fragt sie. Manchmal müsse sie ihre Klienten auch zu ihrem Glück zwingen. Alte Rollenbilder, die davon geprägt sind, dass Haushaltsführung Frauenaufgabe ist, steckten auch noch heute in den Köpfen einiger Männer.

„Aber wenn wir gemeinsam dann den Haushalt schmeißen und sie Unterstützung erfahren, lockert sich dieses Rollenbild relativ schnell“, verrät Schmitt. Nach einer gewissen Zeit mache ihnen die Haushaltsarbeit sogar Spaß und sie seien stolz darauf, was sie Zuhause geleistet haben.

Schmitt beschreibt „ihre Männer“ als sehr lernfreudig. „Am liebsten wollen sie ihre Hemden selbst falten und in den Kleiderschrank hängen“, sagt die Hauswirtschaftsfachkraft.

Männer besitzen stromfressende Unterhaltungselektronik

Mit Männerhaushalten hat es auch Tobias Schönhals, Fachanleiter beim Caritas Stromspar-Check, zu tun. Mit seinem geschulten Auge sucht er in Haushalten mit geringem Einkommen nach Sparpotenzial. Besonders in Männerhaushalten lauern viele Stromfresser.

„Die Männer glauben oft gar nicht, wie groß die Einsparpotenziale bei Unterhaltungselektronikgeräten sind“, sagt Schönhals, „nur weil es ein Flachbildschirm ist, heißt es nicht, dass er keinen Strom frisst“, sagt Schönhals.

SPAREN STROM Wer Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, Wohngeld, eine geringe Rente oder Kinderzuschlag bezieht, oder bei dem das Einkommen unter dem Pfändungsfreibetrag liegt, darf am Stromspar-Check teilnehmen. www. stromspar-check.de

Es gebe auch viele Geräte, „die verstaubt sind und nicht so oft genutzt werden, aber trotzdem an der Steckdose hängen und Strom verbrauchen, weil sie im Standby-Modus laufen“, berichtet der Experte. Doch auch nicht allen Geräten soll der Stecker gezogen werden. Wer im Alter im Internet surft, sollte seinen Router durchgehend mit Strom versorgen. „Wenn man seinen Router von der Steckdose nimmt, kappt man oft nicht nur das Internet daheim, sonder auch seine Telefonleitung“, sagt Schönhals. Durch das ständige Unterbrechen der Stromzufuhr könne der Router nach einer gewissen Zeit Schaden nehmen. „Das Einsparpotenzial ist hier so gering, dass man wirklich am falschen Ende sparen würde“, erklärt der Caritas-Mitarbeiter. Doch nicht nur im Haushalt aktive Single-Männer sind gefragt. Auch Partnerinnen freuen sich über den Satz: „Schatz, lass mich mal spülen.“