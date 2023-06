Maroder Gehweg wird für Senioren zur Gefahr

Heimmitarbeiterin beklagt Zustand in Hasten: Für Senioren sind die maroden Wege teils große Gefahrenquellen.

Remscheid. Remscheid ist reich an Schlaglöchern und Buckelpisten. Eine besonders ärgerliche befindet sich aus Sicht von Nicole Frowein an der Scharnhorststraße in Hasten, unmittelbar am Seniorenheim der Evangelischen Alten- und Krankenhilfe. Sie sieht erhebliche Gefahrenquellen für die betagten Bewohner und deren Besucher. „Laufbeschränkte Menschen sind hier aufgeschmissen“, sagt die 38-Jährige, die seit 15 Jahren als Betreuungsassistentin in der Einrichtung arbeitet.

Seither sei sie mit dem Missstand konfrontiert. Er führe dazu, dass sich die Senioren nicht frei bewegen könnten – auf einem etwa 50 Meter langen Gehweg, der vom Heim bergauf führt und mit tückischen Stolperfallen übersät sei. „Zwischenzeitlich wurde er mit Kaltasphalt notdürftig ausgebessert. Das aber hielt leider nicht lange vor“, erklärt die Seniorenbetreuerin, die sich an den Oberbürgermeister wandte.

Die TBR bietet eine Besichtigung vor Ort an

Burkhard Mast-Weisz (SPD) nahm die Angelegenheit in Augenschein und erkannte Handlungsbedarf. In diesem Fall, so seine erste Einschätzung, sollte es unbürokratische Hilfe geben können. Das sei aber nicht überall möglich – vor allem nicht dort, wo Schlaglöcher großflächig vorkommen und umfangreiche Straßensanierungsmaßnahmen nach sich ziehen. „Nur ein Beispiel dafür ist die Dowidat-Siedlung,“ fügt Mast-Weisz hinzu.

Sie und die Zustände in vielen anderen Ortslagen führen den Investitionsstau vor Augen, den der Sparzwang der Stadt Remscheid in den vergangenen Jahrzehnten verursacht hat – und die Verwaltung dazu zwinge, Prioritäten zu setzen. Ein Lied davon kann auch Michael Zirngiebl, Chef der Technischen Betriebe Remscheid (TBR), singen. Im Fall Scharnhorststraße bietet er eine Ortsbesichtigung an. „Wir sind gerne bereit, uns das einmal anzuschauen“, beantwortet er eine entsprechende RGA-Anfrage.

Für die 90 Bewohner der Einrichtung braucht es eine langfristige Lösung

Nicole Frowein würde es freuen, wenn es eine nachhaltige Lösung gebe. „Die bisherige Flickschusterei ist eine Katastrophe“, sagt sie mit Blick auf den Gehweg, der den Alltag im Heim belaste. Bewohner, die auf einen Rollator angewiesen seien, hätten keine Chance, ihn selbstständig zu nutzen. „Wir müssen sie an den Arm nehmen oder im Rollstuhl schieben“, sagt die Mitarbeiterin über den beschwerlichen Weg, der unter anderem zur Kirche führt.

90 Menschen leben im Haus der evangelischen Alten- und Krankenhilfe, die in Remscheid weitere Einrichtungen betreibt. Dazu zählt der Wiedenhof ebenso wie das Pflegezentrum Am Schwelmer Tor und das Haus Clarenbach.