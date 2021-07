Saubere Toilette: Schule gewinnt 10.000 Euro

Hauptpreis des Vereins German Toilet

+ © germantoilet.org Preisverleihung gestern in einem Berliner Kino: Die Heinrich-Neumann-Schule – vertreten mit vier Schülern und Lehrerin Petra Schulz (hinten links) erhielt einen Scheck über 10 000 Euro. Rechts auf dem Foto Dr. Lioba Wagner vom Sponsor-Partner des Wettbewerbs, Villeroy & Boch. © germantoilet.org

Heinrich-Neumann-Schule in Berlin mit Hauptpreis des Vereins German Toilet ausgezeichnet.

Von Andreas Weber

Immer wieder sind die sanitären Einrichtungen an Schulen ein Ärgernis. Runtergekommen und verdreckt, wird der Ort der Notdurft von vielen Schülern nur mit Widerwillen betreten. In der Heinrich-Neumann-Schule ist die mangelnde Hygiene auf den Toiletten ein Aufreger. Nun handelt die Schule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. Ein pädagogisches Konzept wurde erstellt. Die dezidierten Ideen zu mehr Sauberkeit und einer Toilettenbenutzerordnung wurden gestern in Berlin sogar prämiiert.

Bei der Siegerehrung des bundesweiten Wettbewerbs „Toiletten machen Schule“ nahmen Lehrerin Petra Schulz und vier Unterstufenschüler einen der drei Hauptpreise im Wert von 10 000 Euro von der German Toilet Organization (GTO) entgegen.

Kollegium entwickelt mit Hausmeisterin ein Konzept

Der gemeinnützige Verein ist weltweit aktiv, hat seit 2008 auch in Deutschland den Lokus im Fokus. Den Wettbewerb rief der Verein ins Leben, weil, wie es der stellvertretende Geschäftsführer Johannes Rück formuliert, „fließend Wasser, Seife und würdevolle Toiletten nicht selbstverständlich an deutschen Schulen sind“.

Rück führt als Beispiel eine Erhebung unter 800 Berliner Schülern an. „Zwei Drittel meiden die sanitären Einrichtungen an der eigenen Schule.“ Eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey bestätige, so Rück, dass „sich 40 Prozent der Eltern um die Sauberkeit in deutschen Schultoiletten sorgen“.

Dies beobachtet Schulleiter Christian Knies auch in der Heinrich-Neumann. Die Toiletten sind unerfreuliches Dauerthema bei Elternabenden und in Elternbriefen. Einiges hat die Schule versucht mit finanzieller Unterstützung des Schulvereins. Neue Klodeckel wurden angeschafft und Seifenspender. Trotzdem bleiben beschmierte Wände, verstopfte und überlaufende Urinale, zerbrochene Brillen und ekelige Gerüche.

Das Reinigungspersonal sei des Öfteren sauer, weil die Sauereien das Maß des Tolerablen überschreiten, räumt Knies ein. Bisweilen packt der Chef selber an beim Reinigen, um als Vorbild voranzugehen. Christian Knie weiß aber auch, dass er an die Wurzel des Übels nicht kommt. Von Resignation allerdings keine Spur: „Wir haben uns im Kollegium und mit unserer Hausmeisterin Ilona Becker gefragt: Wie kriegen wir das in den Griff?“. Der Katalog, mit dem die „Neumänner“ eine wertschätzende sanitäre Umgebung schaffen wollen, sieht zum Beispiel die Einführung von Toilettenpaten vor, einen regelmäßigen Toilettendienst und die eindeutige Klärung von Zuständigkeiten, um bestehende Konflikte zu lösen. Die Schule möchte außerdem den „Tag der Toilette“ feiern und ihre Toiletten durch Kachelkunst oder Klodeckel-Design verschönern.

Den Dialog zwischen allen Akteuren und das Mitdenken von Aspekten wie Politik und Pressearbeit empfand die Jury als „außerordentlich“. Vor allem wird in Remscheid das Geld für die Sanierung benötigt. Auf die Fördertöpfe des Landesprogrammes „Gute Schule 2020“ kann die Heinrich-Neumann an ihrem Hauptstandort nicht zählen. Denn angesichts sinkender Schülerzahlen stand die Engelbertstraße 5 vor der Schließung, das Gebäude vor der Aufgabe.

Mit der Zusammenlegung mit der Karl-Kind in der Gewerbeschulstraße war ein Umzug geplant. Doch auch nach der Verschmelzung haben die Förderschulen enormen Zulauf. Kein Standort musste aufgegeben werden. „Die Karl-Kind ist wieder auf dem Stand wie vor zehn Jahren, in der Engelbertstraße haben wir in den vergangenen fünf Jahren ein Drittel Schüler gewonnen“, sagt Knies. An sechs Orten zählt die Heinrich-Neumann-Schule 350 Schüler.

Fakt ist: Die Kleinen benötigen eine Toilettenschulung, müssen beim Klogang an die Hand genommen werden. Deutlich besser wird es jedoch mit steigendem Alter nicht. „Die Toilettenprobleme haben wir auf allen Fluren, in der Primarstufe wie in der Sekundarstufe I“, räumt Knies ein. Die gestrige Prämiierung in Berlin kommt wie gerufen, über eine Auszeichnung Schüler wachzurütteln und zu renovieren.

VEREINSHINTERGRUND DIE IDEE Die German Toilet Organization (GTO) hat ihren Ursprung in 2004, während der Arbeiten zum Wiederaufbau nach dem verheerenden Tsunami in Südostasien. Den meisten Organisationen vor Ort fehlte das notwendige Fachwissen zur Implementierung von nachhaltigen Sanitärlösungen, viele beschäftigten sich gar nicht damit, stellten deutsche Ingenieure fest. Die Idee einen Verein zu gründen, der sich auf dieses Thema spezialisiert, wurde am 31. Oktober 2005 in die Realität umgesetzt.

Was die Remscheider bei German Toilet einreichten, sprach für sich. Denn 80 Schulen mit 37 000 Schülern aus 14 Bundesländern hatten sich mit Initiativen zur Verbesserung ihrer Schultoiletten und -waschräume beworben. „Die Konzeptideen übertrafen sich gegenseitig: Von Schülern durchdachte Dienstpläne für die Toilettenbetreuung, eine App zur täglichen Beurteilung der Sauberkeit oder die Gründung der Schülerfirma ‘Klogold - Ehrenmänner- und Frauen’“, resümiert Johannes Rück.

„Eine würdevolle Toilette ist nicht selbstverständlich an deutschen Schulen.“

Johannes Rück, German Toilet

Die GTO ist in der Entwicklungszusammenarbeit, humanitären Hilfe, Gesundheit und im Umweltschutz aktiv. Der Verein folgt der Vision, dass alle einen menschenrechtskonformen Zugang zu einer nachhaltigen und sicheren Sanitär- und Wasserversorgung haben sollten und eigenverantwortlich grundlegende Prinzipien der Hygiene praktizieren. Mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) hat die GTO den Schultoilettenwettbewerb ins Ausland getragen. Der Schwerpunkt liegt auf Uganda und Pakistan, die auch Pilotländer des Programms „Sanitärversorgung für Millionen“ sind.