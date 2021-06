Saskia Hungerbach ist die neue Königin

Schützen

+ © Roland Keusch Die neuen Majestäten von Wildschütz Aue: Saskia Hungerbach mit Prinz Fabian Rösler (beide vorne Mitte) mit Schülerprinz Adrian Kastrati, Nicole Schulz, Oliver und Tanja Rösler sowie Dominic Hungerbach. © Roland Keusch

Beim großen Krönungsball in Aue wurden sie und ihr Prinzgemahl Fabian Rösler inthronisiert.

Von Sabine Naber

Die Krönung der neuen Majestäten ist traditionell der Höhepunkt des Schützen- und Volksfestes, zu dem der Schützenverein Wildschütz Aue seit 64 Jahren ins Festzelt im Morsbachtal einlädt.

Am Montagabend war es soweit: Die amtierenden Majestäten Königin Beate Masucci I. und ihr Prinzgemahl Tommasi Masucci sowie Prinzessin Leoni wurden beim Krönungsball verabschiedet, das neue Königspaar, Saskia Hungerbach und Fabian Rösler sowie Prinz Dominik gekrönt.

+ Der Tanz in den Mai gehört traditionell zum Schützenfest von Wildschütz Aue. © Michael Schütz

„Diese Feierlichkeiten sind für uns Schützen etwas ganz Besonderes“, betont Vorsitzender Oliver Rösler, nachdem die alten und neuen Majestäten mit einem Klatschmarsch empfangen worden waren. Zuvor hatte die neue Königin für mehr als nur eine Überraschung gesorgt. Nicht nur, dass der Gipsvogel bereits mit dem elften Luftgewehr-Schuss umfiel, zuvor hatte sie erst den linken Flügel, dann den Rumpf getroffen, bevor sie auf den Schweif zielte und mit ihrem Treffer auch zur „Schweifkönigin“ gekürt wurde.

Der Parteireigen im Morsbachtal startete am Freitag

Oliver Rösler konnte an diesem Abend viele Vertreter befreundeter Schützenvereine im großen Zelt begrüßen. Sie waren unter anderem aus Remscheid und Radevormwald, Hilgen, Burscheid und Wuppertal angereist, um beim Krönungsball dabei zu sein. In seiner Ansprache lobte der Vorsitzende die vorherigen Majestäten und sprach den Neuen Mut zu. Denn die Königin und ihr Prinzgemahl sind beide erst 22 Jahre alt. Als Rösler der neuen Königin die Kette übergab, erklang traditionsgemäß das Lied „Ich bete an die Macht der Liebe“. Mucksmäuschenstill wurde es im Saal bei der Ehrung der drei verstorbenen Vereinsmitglieder, als der Trompeter „Ich hatte einen Kameraden“ spielte.

Den Tanzabend eröffneten die ehemaligen Majestäten, bevor das Duo „Let‘s dance“ auch viele andere Paare auf die Tanzfläche lockte. Vorangegangen waren dem großen Krönungsball schon allerhand andere Festivitäten.

Losgegangen war es schon am Freitag, als die 80er Jahre Party mit DJ Andre gefeiert wurde. Einen Tag später stand das Scheunenfest mit Musik von „Kärnseife“ auf dem Programm und am Sonntag der Tanz in den Mai mit der Hollywood Drive Band und einer Rock-Show.

„Bei uns läuft alles in Eigenregie. Von Technik über Zeltschmuck bis hin zum Bewirten der Gäste“, sagt Oliver Rösler und dachte schon an den Dienstag, an dem Zelt und alles, was sonst noch dazu gehört, abgebaut werden muss.

WILDSCHÜTZ AUE MAJESTÄTEN Schützenkönigin Saskia Hungerbach, ihr Prinzgemahl Fabian Rösler und Prinz Dominik Hungerbach wurden beim Krönungsball in ihr neues Amt eingeführt. Schülerprinz wurde der zehnjährige Adrian Kastrati. Er durfte noch nicht mit dem Luftgewehr, aber mit einem Lasergewehr schießen. VEREIN Wildschütz Aue wurde am 24. März 1953 aus der Taufe gehoben. Vorsitzender ist Oliver Rösler.

Auf das frisch gekürte Königspaar mit seinen Adjutanten Nicole Schulz als beste Freundin der Königin und dem Ehepaar Tanja und Oliver Rösler, die Eltern des Prinzgemahls, kommt in den nächsten zwölf Monaten allerhand zu. „Für ein Jahr repräsentieren sie unseren Verein ja nach außen. Das geht schon in vier Wochen mit dem Schützenfest in Lennep los“, sagt der Vorsitzende. Bis zu zwölf Schützenfeste werden besucht und auch zur Krönung anderer Majestäten werden sie erwartet. Dazu kommt das Königsessen, der gemeinsam gefeierte Geburtstag und vieles mehr. „Auch wenn die Kosten nicht mehr so extrem hoch sind wie noch vor zehn oder 15 Jahren, mit 2000 bis 3000 Euro muss das Königspaar rechnen“, weiß der Vorsitzende. Da werden zu jedem ihrer Auftritte Geschenke mitgenommen, ab und zu geht eine Runde auf das Konto des Paares.