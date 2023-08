Sascha Ziesmer siegt beim Bogenschießen mit Saugnapf

Drei Tage feierte die Siedlung Bökerhöhe mit viel Programm.

Von Dela Kirchner

Remscheid. Bunte Girlanden flatterten in der warmen Sommerluft, Stimmengewirr lag in der Luft und viele Menschen jeden Alters bevölkerten die Bürgersteige. Sobald man von der Lenneper Straße in die Bökerhöhe abgebogen war, hatte die Siedlung ihre Besucher im Griff. Am Wochenende wurde das 101. Bestehen der Siedlung gefeiert. Der Spaß am Zusammensein und Feiern war jedem anzumerken, der auf der Straße unterwegs war.

Am Samstagabend, an dem „Fachwerk“ auf der großen Bühne auf dem Bolzplatz zum Tanzen und Mitsingen luden, wurde das Festgelände von völlig unterschiedlichen Besuchern bevölkert: Anwohner und deren Bekannte, Musikliebhaber und Fans der Band genossen den lauen Abend.

Willkommen fühlte sich jeder, sobald er sich von der Stimmung vor Ort anstecken ließ. Und die Bökerhöhe hat seit Samstag einen neuen Schützenkönig. Ermittelt wurde dieser mit Pfeil und Bogen. „Früher gab es hier ein Hahneköppen und dies auch nur für Männer“, beschreibt Sandra Wirths-Rocholl, die Vorsitzende des Bürgervereins Gemarke Bökerhöhe e.V., die Hintergründe. Das sei aber nicht mehr zeitgemäß. „Aufgrund der Gefahren und Auflagen haben wir zum 100-Jährigen erstmalig den Sieger mit Saugnapf-Pfeilen und Bogen ermittelt“, meint Wirths-Rocholl. Positiver Nebeneffekt: Das Bogenschießen zog weibliche wie männliche Anwohner und sogar Kinder an.

„Wir sahen uns unerwartet 21 Herren, 13 Damen und 9 Kindern gegenüber, die alle teilnehmen wollten. Also haben wir kurzentschlossen drei Wettbewerbsklassen gebildet“, erklärte Andreas Birker, der 2. Vorsitzende. Bei den Kindern gewann Klara Wetzel, während bei den Damen Katta Vogt als Siegerin hervorging. Bei den Männern brauchte es zwei Stechen, bis Sascha Ziesmer zum König wurde.

Die am Festgelände eingerichtete Trecker-Haltestelle und die Fahrten mit historischen Treckern sorgten für Begeisterung. Der Freitagabend mit ruhiger Livemusik der „2 Opticals“ (früher: „Optical Desaster“) - Pia Ebbinghaus und Frank Lauterbach - und kühlen Getränken diente als Warm-Up für den Samstagabend. Da ging es vor allem ums Tanzen.

Nach zwei langen Abenden war an der Bökerhöhe nicht Schluss: Das traditionelle Wecken der Siedlung am Sonntagmorgen läutete den Familientag ein, mit Clown, Ballonwettbewerb und Hüpfburg. Später gab es zudem eine Tombola.

Die Veranstalter waren rundum zufrieden. „Wir sind begeistert, dass das Festgelände an allen drei Tagen gut besucht war und zwischenzeitlich fast aus den Nähten platzte“, freute sich Vereinsvorstand Andreas Birker: „Unsere Erwartungen haben sich voll erfüllt.“