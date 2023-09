Remscheiderin kocht auf Sterne-Niveau

Sarah Hackenberg in ihrer Küche: Die Leidenschaft für Krustentiere hat sie bereits in ihrer bergischen Heimat entdeckt. Auf mehrfachem Sterne-Niveau ist das ein echter Trumpf.

Von einer Remscheiderin, die auszog, die Kochwelt zu erobern. Im Saarland arbeitet Sarah Hackenberg in einem mehrfach ausgezeichneten Restaurant.

Von Frank Bredel

+ Hoch dekoriert: Kein Wunder, dass Hackenberg als aufstrebendes Koch-Talent mit einem Preis gewürdigt wurde. © BeckerBredel

Perl im Saarland/Remscheid. Schon bei ihrem ersten Einsatz in der Küche blickte Sarah Hackenberg erstaunt auf die Hummer, die ihr späterer Chef zubereitete. „Ich war direkt fasziniert“, erinnert sie sich. Anfangs aber gehörten eher die kalten Vorspeisen zu ihren Aufgaben. Doch nicht lange, dann durfte die heute 30-Jährige die Krustentiere endlich selbst zubereiten. In Alt-Remscheid, bei Sternekoch Ulrich Heldmann, erkannte man schnell das Talent der Auszubildenden.

Die anfängliche Faszination für Meerestiere ist nicht nur geblieben, Hackenberg hat sie auch immer weiter verfeinert – das hilft ihr, in der mehrfachen Sterneküche ein aufzufallen. Auf eben diesem Niveau arbeitet Hackenberg heute. Allerdings nicht mehr im Bergischen, sondern im Saarland. Dort hat sie ihr Glück gefunden – beruflich wie privat.

„Ich habe es bei Heldmanns geliebt, wenn neun Pfannen gleichzeitig schmorten.“

Die 30-jährige Sarah Hackenberg ist Souschef im Restaurant „Victor‘s Fine Dining by Christian Bau“. Und seit diesem Jahr ausgezeichnet mit dem „Next Generation Award“ des Gault & Millau – als eines der besten Kochtalente Deutschlands. Sie ist die rechte Hand des mit drei Michelin-Sternen ausgezeichneten Küchenchefs Christian Bau – und dessen Partnerin und Verlobte. Bau selbst nennt sie schon liebevoll „seine Frau“ und verrät, dass die Hochzeit geplant, der Termin aber noch nicht fixiert sei.

Wie ist die Remscheiderin der Fachwelt aufgefallen?

+ Sarah Hackenberg ist die Souschefin im Restaurant Schloss Berg des mehrfach prämierten Christian Bau. © BeckerBredel

Köche arbeiten im Verborgenen. Sie haben nicht einmal Blickkontakt mit den Gästen und diese wissen meist nur den Namen des Chefs, selten die der Mitwirkenden. Restauranttester kommen in den Gastraum, aber für gewöhnlich nicht in die Küche. Wie kann man sich dann als Souschef überhaupt einen Namen machen? Sarah Hackenberg: „Die Tester reden mit dem Chef. Ein guter Chef wirbt für seine Leute und erwähnt ihre Leistungen. Außerdem kann man über Instagram von seiner Arbeit posten. So poste ich Bilder aus der Küche und nicht vom Strand. Das stößt auf Interesse“, erklärt Hackenberg.

Ihr zukünftiger Mann fügt hinzu, dass er heute als Küchenchef stolz sei, wenn er auf einen von Mitarbeitenden gestalteten Gang verweisen könne: „Früher wurde alles, was die Küche verließ, ausschließlich dem Chef zugesprochen. Jeder Chef beanspruchte das für sich. Und kein Mitarbeiter der Küche stellte das infrage. So kann man mit Personal heute nicht mehr umgehen. Außerdem vergebe ich mir doch nichts. Ich bin stolz auf mein Team. Spitzengastronomie ist Mannschaftssport“, sagt Bau selbst dazu.

Die Restaurantführer blicken offensichtlich auch verstärkt hinter die Kulissen, der „Next Generation Award“ drückt genau dies aus.

Sarah Hackenberg ist in den Fokus gerückt, die Fachwelt kennt sie nun. Ihr beruflicher Werdegang war konsequent: „Zur Schulzeit wollte ich unbedingt in einem Zoo arbeiten. Dann habe ich aber ein Praktikum in Heldmanns Restaurant gemacht“, sagt die Remscheiderin. Der RGA berichtete mehrfach über sie, Hackenberg nahm unter anderem an Landesmeisterschaften teil. An Heldmann erinnert sie sich bestens: „Der Chef arbeitet in der Küche mit vielen Auszubildenden. Daher durfte man sehr viel machen und ich war schon am ersten Tag infiziert.“ Stichwort Hummer.

+ Hier lässt es sich aushalten: Die Vogelperspektive zeigt das Restaurant, das im Schloss beheimatet ist. Daneben befindet sich ein Hotel. Die Remscheiderin hat im Saarland ihr Glück gefunden. © BeckerBredel

Aus dem Probearbeiten wurde eine Ausbildung, ein Abschluss als Jahrgangsbeste und eine Übernahme für ein Jahr. „Heldmanns hatte eine Sterneküche und ein zweites eher klassisches Restaurant. Man lernte dort Sterneküche ebenso wie Gulasch und Schmorbraten. Das waren wichtige Basics“, sagt Hackenberg heute. Jeder Spitzenkoch sollte ein Gulasch machen können, ohne diese Grundkenntnisse gehe es nicht.

In der Folge zog es Hackenberg zunächst nach Hamburg – und schnell wieder weg. Nach einem Vorstellungsgespräch in Nennig, einem Ortsteil der Gemeinde Perl im Landkreis Merzig-Wadern, startete sie an der saarländischen Mosel. „Die Küche, die Art des Kochens, die Stimmung im Team – das hat gematcht.“

„Christian Bau ist nicht der Besitzer. Wir sind angegliedert an das Hotel. Wenn wir experimentieren wollen, wenn wir Zutaten bestellen, die etwas teurer sind, dann lehnt das niemand ab. Wir haben Freiheiten auszuprobieren und keine Reglements. Das ist ganz wichtig für den Erfolg. Wir leben uns kreativ aus.“ Und dann erinnert sie sich wieder an ihre Heimat im Bergischen Land: „Ich habe es bei Heldmanns auch geliebt, wenn neun Pfannen zeitgleich schmoren. Aber Sterneküche ist halt anders.“ Ihr Steckenpferd sei geblieben: die Krustentiere – „auch hier.“

Hackenberg und Bau sind sich auch privat nähergekommen, jetzt wird von Hochzeit gesprochen. Als nächstes stehe eine Tour nach Hongkong an, dort werden die beiden gemeinsam kochen. Und wenn sie privat zuhause ausgehen, „dann bevorzugen wir das Burgrestaurant in Saarburg.“ Ihr Leibgericht aber ist eher einfach: „Spinat mit Kartoffeln“. Ob es das zur Hochzeit gibt? Das verraten die beiden nicht.

Mit ihrem Faible für Meeresfrüchte hat die junge Spitzenköchin Anteil an einer neuen und in Deutschland einmaligen Fortentwicklung des Restaurants Schloss Berg hat: dem Verzicht auf Fleisch im Hauptmenü. Als erstes Drei-Sterne-Restaurant in Deutschland verzichtet Bau auf einen fleischlastigen Gang und setzt auf Fisch, Meeresfrüchte und Gemüse. Nur über eine Zusatzkarte kann man Fleisch hinzu wählen. „Jetzt haben wir Steinbutt im Hauptgang und versuchen über eine Zwiebeljus ein Aroma zu kreieren, das auch zu einem Rotwein passt. Wir nehmen die Leute mit, es ist gesünder, das Eiweiß macht satt, das Fleisch ist entbehrlich“, sagt Hackenberg.

Bau ergänzt: „Wir haben uns immer weiterentwickelt und hatten eine französisch-japanische Küche mit viel Fisch und wenig Fleisch. Die Gäste kamen wegen der Meeresfrüchte. Dieses Profil schärfen wir noch mehr und setzen ein Ausrufezeichen.“ Das sei in einer Region mit großer Sterne-Dichte ihr Alleinstellungsmerkmal – und die Remscheiderin kann ihre Erfahrungen einbringen, die sie schon beim ersten Probearbeiten in der Brüderstraße gemacht hat.