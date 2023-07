Sanierungen an Remscheider Schulen kosten 4,5 Millionen Euro

Tobias Mann von der Firma U.P. Elektro- und Datentechnik stemmt die Wand zur Kabelverlegung auf.

Brandschutz und Sanitäranlagen stehen in diesem Sommer an Remscheider Schulen im Fokus.

Von Lucas Hackenberg

+ Baustellenatmosphäre hält Einzug in den Flur der Grundschule Hasenberg am Schneppendahler Weg. © Doro Siewert

Remscheid. Auch in den diesjährigen Sommerferien sind zahlreiche Handwerker dort unterwegs, wo Kinder und Jugendliche erst im Spätsommer wieder unterrichtet werden. 4,5 Millionen Euro kosten die Arbeiten insgesamt, die in den sechs Wochen umgesetzt werden. Für Thomas Judt, Leiter des Gebäudemanagements der Stadt, wird die Sanierung in den Remscheider Schulen zunehmend schwierig. Trotzdem sind die Pläne weitreichend.

Neben vier Grundschulen sind in Remscheid auch die Heinrich-Neumann-Schule, die Sophie-Scholl-Gesamtschule sowie vier Kindertageseinrichtungen und die Sporthalle West dringend sanierungsbedürftig. In diesem Sommer soll insbesondere der Brandschutz verbessert werden. So werden dementsprechende Maßnahmen etwa an der GGS Mannesmann, der GGS Daniel Schürmann und der Sophie-Scholl-Gesamtschule durchgeführt.

Weitere große Baustellen bestehen im Bereich Sanitäranlagen. Hier werden etwa in der GGS Hasenberg und der Heinrich-Neumann-Schule notwendige Schritte unternommen. Am Hasenberg werden zudem Fassaden, Fenster sowie große Teile des Innenbereiches saniert. An der ehemaligen GGS Honsberg wird ein Weiterbetrieb vorbereitet. Die Räume sollen zukünftig für den Offenen Ganztag der GGS Kremenholl verwendet werden.

An den Kindertageseinrichtungen sind es vor allem Fassaden und Dacharbeiten, die die Handwerker bis zum Anfang August beschäftigen.

Thomas Judt sieht im Vergleich zu vorhergehenden Jahren keine Veränderung bei den Investitionen: „Weniger Geld geben wir für die Schulsanierungen auf keinen Fall aus“, sagt der Gebäudemanager.

+ Björn Stark von der Firma Stöter führt Trockenarbeiten durch. Hier kommt später ein Waschbecken hin. © Doro Siewert

Probleme sieht er hingegen in der Beschaffung der Handwerker während der Sommerferien: „Auch diese Berufsgruppe fährt selbstverständlich in den wohlverdienten Urlaub. Leute für die Aufträge zu finden, ist deshalb nicht immer leicht“, führt Judt aus.

Ein noch schwerwiegenderes Problem sei ihm nach allerdings das hohe Maß an bürokratischen Vorgaben, bis es zur Durchführung von Arbeiten kommen kann. Hierdurch würde ein reibungsfreier Ablauf erschwert: „Trotz aller Bekundungen zu weniger Bürokratie: Nach unserem Gefühl wird das Ganze eher mehr“, sagt Judt mit Blick auf die Bundespolitik.

Um zukünftig Sicherheit in der Planung zu haben, sei ein diesbezügliches Entgegenkommen an die Kommunen nicht bloß wünschenswert – sondern werde zur Notwendigkeit, sagt der Gebäudemanager.

Containerklassen gegen den Gebäudemangel

Und auch die Verteilung von Schülern auf verfügbare Schulgebäude wird zunehmend kniffelig. Zusätzlicher Raum ist Mangelware. Eine vorübergehende Möglichkeit zur Unterbringung bilden mobile Container. So wanderten beispielsweise kürzlich acht solcher Klassenzimmer von der Sophie-Scholl-Gesamtschule an die Alexander-von-Humboldt-Realschule.

Neue Container, acht bis zehn an der Zahl, sollen 2023/24 die Grundschulen Am Stadtpark und Reinshagen erhalten. Abschließende Details seien hier noch zu klären, genau wie bei weiteren Sanierungsmaßnahmen, sagt Thomas Judt. Die Angebotsabfragen für Container laufen. Diese sind in vielen Städten überall begehrt, deshalb geht die Stadt von Lieferzeiten aus, die über ein halbes Jahr hinausgehen.

Hintergrund

Insgesamt sind 33 allgemein- und berufsbildende Schulen in Remscheid ansässig. Rund 16 000 Schülerinnen und Schüler besuchen derzeit eine der Schulformen. In den sechswöchigen Sommerferien werden in vielen Schulen Bauarbeiten vorgenommen, die aus dem städtischen Haushalt finanziert werden. Zuschüsse hierfür gibt es aus Förderprogrammen von Land NRW und Bund, eine Pauschale für die Kommunen zur Gebäudesanierung gibt es nicht.