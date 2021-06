Für die Sanierung von Straßen fehlt das Geld

Schadensbericht

+ © Archivfoto: Michael Sieber Ein ewiges Ärgernis für Bürger und Autofahrer: Straßenschäden in Remscheid – hier in der Hammesberger Straße. Der von den TBR verfasste neue Schadensbericht kündet nicht von Besserung. © Archivfoto: Michael Sieber

TBR räumen in ihrem Schadensbericht ein: Bei vielen Fahrbahnen hilft mittlerweile nur noch eine umfangreiche Erneuerung.

Von Andreas Weber

Remscheids Straßen bleiben in einem beklagenswerten Zustand. Der Schadensbericht 2015/2016 der Technischen Betriebe Remscheid (TBR) errechnet eine Summe von 37,356 Millionen Euro, die in den kommenden Jahren investiert werden müsste.

In der Vorlage für die Kommunalpolitik, die die Bezirksvertretung Alt-Remscheid als Erste zur Kenntnis nahm, stellt TBR-Leiter Michael Zirngiebl fest: „Bei einigen Straßen hat sich die schon sehr geschwächte Straßensubstanz weiter gravierend verschlechtert, so dass weitere Straßen in die Liste für eine künftige Sanierung aufgenommen werden mussten.“

Rosemarie Stippekohl (CDU) sprach genervt vom üblichen „Horrorbericht“. Udo Wilde (TBR) konnte nur mit Bedauern feststellen: „Wir haben das Geld halt nicht.“ Was bleibt, ist Flickschusterei oder Schwerpunkte zu setzen. Die von der Straßenmeisterei dokumentierten, witterungsbedingten Straßenschäden lagen 2015 bei 11 468 Fällen und 2016 bei 10 546.

Im Winter 2016/17 füllten die TBR rund 14 000 Kilogramm Reparaturasphalt in 1400 Schlaglöcher, um zumindest die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. „Eine nachhaltigere Reparatur mit Heißasphalt ist in den Wintermonaten aus technischen Gründen leider nicht möglich“, erklären die TBR in ihrer Vorlage.

Allein das Investitionsprogramm für Straßen, bei denen die Stadt Straßenbaulastträger ist, belaufen sich auf 25,773 Millionen Euro.

Außer dem Ausbau rund um die Trecknase, der teilweise fertig ist, teilweise im Bau, stehen im Plan für dieses Jahr zur Ausführung: Hügelstraße, Loborner Straße, Pirna-Platz (183 700 Euro), Bergisch Born vom Ortsein- bis zum -ausgang (2,0 Millionen Euro), Neuenhof Hausnr. 53-82 (165 000 Euro). Für 2018 sieht das Investitionsprogramm neben den DOC-bedingten Maßnahmen rund um die Ringstraße, die König-, Hastener und Parkstraße (1,31 Mio Euro), Dreiangel-/Hastener Straße (818 500 Euro) und Schwarzer Weg/Bornefelder Straße (270 000 Euro) vor.

Manche Straßen könnten 2019 drankommen, für viele allerdings bleibt in der Investitionsliste nur der unbestimmte Vermerk „spätere Jahre“.

Straßenbegeher notierten 2016 insgesamt 11 500 Kleinschäden

Die TBR gestehen ein, dass viele Fahrbahnoberflächen nur instandgehalten werden können, wenn die Straßen umfangreich saniert werden. Teilweise muss auch die Oberfläche aus Bitumen mit erneuert werden. Nachdem über viele Jahre aus Kostengründen oft nur provisorisch gestopft wurde, gilt nun: „Nur eine frühzeitige Herstellung neuer Deckschichten kann die Substanz des Straßenoberbaus nachhaltig erhalten.“ Mittlerweile führt die Stadt einige Straßen in ihren Listen, die grundhaft erneuert und nicht mehr mit einer relativ kostengünstigen Deckenerneuerung in Schuss gebracht werden können.

Aus den Rückstellungsmaßnahmen für Fahrbahndecken erneuerten die TBR in 2015/16 insgesamt 45 450 Quadratmeter Straßenoberflächen. Darunter fielen die Poststraße inklusive Teile der Lüttringhauser Straße (6750 qm), Kreuzbergstraße (2350 qm), Haddenbacher Straße inklusive Rampen zur Neuenkamper Straße (16 650 qm), Stockder Straße inklusive Teile der Oberhölterfelder Straße (12 800 qm) und Berghauser Straße (6900 qm).

Darüber hinaus werden Kleinschäden 2017 aus einem Budget von 620 000 Euro geflickt. Vergangenes Jahr notierten die Straßenbegeher der TBR 11 500 Kleinschäden, die weitestgehend „punktuell“ beseitigt wurden. Die Technischen Betriebe schätzen, dass „ 2017 etwa genauso viele Kleinschäden zu erwarten“ sind.