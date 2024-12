Sanierung kostet 10 Millionen Euro

Von Axel Richter

Wenn Dietmar Juditzki mit seinem Mini-Cooper vom Kraner Weg über die Karl-Dowidat-Siedlung zur Remscheider Straße fährt, schaltet er lieber zurück in den ersten Gang. So ein Cooper poltert nämlich knochig durch Schlaglöcher, die sich nach dem Winter auf seinem Heimweg aufgetan haben.

Dabei hat die Stadt erneut Glück gehabt. „Der Winter war nicht so ganz gemein“, sagt Gerald Hein, Chef der Straßen- und Brückenbauer. So sind verhältnismäßig wenige neue Frostschäden hinzugekommen. Allerdings ist für etliche Remscheider Straßen eine Komplettsanierung längst überfällig, das heißt nicht nur die Asphaltschicht, sondern auch die darunter liegende Tragschicht müsste dringend ersetzt werden.

„Wir werden jetzt flicken. Mehr können wir vorläufig nicht machen.“

Gerald Hein, Technische Betriebe Remscheid

Nach dem Winter stehen den Männern der Technischen Betriebe in ihren orangen Overalls rund 620 000 Euro zur Verfügung, um die schlimmsten Schäden zu beseitigen. Das ist die gleiche Summe wie nach dem ebenfalls milden Winter des Vorjahres. Doch lassen sich mit dem Asphalt in der Schüppe eben nur die Löcher füllen.

Plätzchenkolonnen wurden die Männer in Orange deshalb schon im Volksmund getauft. 12 000 Schadensmeldungen hatten die Baukolonnen der Technischen Betriebe im vergangenen Jahr abzuarbeiten. Die Löcher, Risse und Spalten auf Fahrbahnen und Gehwegen verfüllten sie mit mindestens zehn Tonnen Reparaturasphalt. Ähnlich dürfte die Menge in diesem Jahr ausfallen.

Für weitere Rumpelpisten hat die Stadt Rückstellungen gebildet. Zwei Millionen waren es im vergangenen Jahr. Doch viel zu lange wurde zu wenig getan. So hat der Sanierungsstau auf den Remscheider Straßen längst eine Größenordnung von mehr als zehn Millionen Euro erreicht.

Die Schäden an Bundes- und Landesstraßen sind dabei nicht mit eingerechnet. Um den Substanzverzehr insgesamt aufzulösen, müsste der Staat pro Jahr und Quadratmeter 1,30 Euro pro Jahr investieren, errechnete der Wuppertaler Uni-Professor und Asphaltexperte Hartmut Beckedahl bereits 2016. Es sind aber nur 75 Cent.

Die Karl-Dowidat-Siedlung in Lüttringhausen ist Teil der langen Liste von Straßen, die dringend saniert werden müssten. Seit 2003 steht sie im Straßenschadensbericht, den die Stadt in jedem Frühjahr fortschreibt und der im Mai erneut der Politik präsentiert wird. An die Reihe kommt die Karl-Dowidat-Siedlung so bald dennoch nicht. Denn an anderen Stellen im Stadtgebiet sieht es nach Einschätzung der Technischen Betriebe noch schlimmer aus.

Fünf Gutachter sind derzeit auf den 429 Straßenkilometern unterwegs

So entscheidet der Platz auf einer Prioritätenliste darüber, wo die Asphaltmaschinen als nächstes auftauchen. Dazu entsenden die Technischen Betriebe Gutachter auf das 429 Kilometer lange Straßennetz, das sich im Besitz der Stadt Remscheid befindet. Die fünf Männer gehen allen Hinweisen nach, versichert Gerald Hein. Das müssen sie auch, anderenfalls wird die Stadt im Falle von Schäden ersatzpflichtig.

„Wir werden die Fahrbahn in der Karl-Dowidat-Siedlung deshalb flicken und die Verkehrssicherheit wieder herstellen“, verspricht Gerald Hein. „Mehr können wir vorläufig nicht machen.“ Dietmar Juditzki tut also gut daran, in den ersten Gang zurückzuschalten. Seinen Mini-Cooper nennt er nicht von ungefähr eine „echte Schlagloch-Suchmaschine“.

REIN RECHTLICH SCHADENSFALL Der ADAC rät, nach dem Winter besonders aufmerksam zu fahren und auf Warnschilder zu achten. Die müssen die Städte mindestens aufstellen, um ihre Verkehrssicherungspflicht nicht zu verletzen. Im Schadensfall sollten Schlagloch und Auto fotografiert sowie vorsorglich Polizei und Kfz-Versicherung informiert werden. Schlaglochschäden übernimmt nur die Kaskoversicherung.

