Sanierung des Ehrenhains startet

Das Denkmal in Reinshagen wird für mehr als 800.000 Euro instandgesetzt.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. 804 000 Euro fließen insgesamt in die Sanierung des Ehrenhain-Denkmals am Reinshagener Westfriedhof. Die Hälfte, 402 000 Euro, sind dabei Fördermittel des Bundes, die andere Hälfte leistet die Stadt Remscheid gemäß der Haushaltsplanung für die Jahre 2021 und 2022. Das Denkmal, welches sowohl an die Opfer zweier Weltkriege, als auch an die Opfer des Flugzeugabsturzes auf der Stockder Straße am 8. Dezember 1988 erinnert, feiert 2025 sein einhundertjähriges Bestehen. Gestern stellte die Stadt Remscheid einen Zeitplan zur Fertigstellung vor. Bis zum Herbst diesen Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen und das Denkmal wieder zugänglich sein.

Bei der Pressekonferenz am Dienstag, auf der Thomas Judt als Leiter des städtischen Gebäudemanagements, Gereon Lindlar als zuständiger Restaurator und die Architekten Christof Welke und Sebastian Allkemper den Sanierungsplan präsentierten, war auch Maria Müller anwesend. Die Anwohnerin war gekommen, weil sie die Pläne nicht nachvollziehen kann. „Da fließen fast eine Millionen Euro in ein Denkmal, das tief versteckt im Wald liegt und kaum besucht wird. Ich bin entrüstet, gerade zu konsterniert“, sagte Müller. Ihrer Meinung nach dürfe ein solches Projekt keine Priorität erhalten, bei all den anderen baufälligen Projekten in der Stadt. „Schulen und Kindergärten zum Beispiel. Hier muss zwingend angesetzt werden“, führt die Seniorin aus.

Thomas Judt lässt diese Kritik nicht unbeachtet. In gewisser Weise zeigt er sogar Verständnis, legt aber gleichzeitig die Relevanz des Unterfangens dar: „Das Stichwort ist hier Denkmalschutz. Schon das macht eine Investition alternativlos“, sagt Judt. Zudem müsse die Stadt der Verantwortung Sorge tragen, die die öffentlich zugängliche Gedenkstätte mit sich bringt: „Fällt jemandem ein Stein auf den Kopf, müssen wir dafür gerade stehen, wenn wir hier nichts machen“, führt der Leiter des Gebäudemanagements aus. Eine Alternative bestehe in einer großräumigen Absperrung des Gebiets, um das Denkmal dem natürlichen Verfall zu überlassen. Jedoch würde auch das enorme Kosten mit sich bringen: „Alles in allem kann auch das schnell sechsstellig werden“, sagt Thomas Judt, der zudem betont, dass ein Bauzaun mitten im Wald sicherlich unpassend wäre.

Bliebe die Anlage sich selbst überlassen, würde die Situation von Jahr zu Jahr gefährlicher, sind sich der Gebäudemanager, der Restaurator und die Architekten einig. Damit es dazu nicht kommt, ergriff die Stadt die Initiative zur Sanierung. Die frühzeitige Zusage der Bundesförderung stieß bei hiesigen Politikern deshalb auf große Freude. Sowohl dem Landtagsabgeordneten Sven Wolf (SPD), als auch dem CDU- Kreisvorsitzenden Mathias Heidtmann liegt das Projekt am Herzen. Für den Erhalt der Erinnerungskultur leiste das Denkmal einen wichtigen Beitrag, betonen beide.

Der Stand der Sanierung wird von den Beteiligten als sehr positiv hervorgehoben. „Ich habe selten ein Projekt erlebt, was so gut eingestielt wurde und wo wir so schnell vorankommen“, bekräftigt Restaurator Gereon Lindlar. Das Denkmal war in der Vergangenheit von Efeu überwuchert worden, was zugleich das Mauerwerk beschädigte. Deshalb entschied man sich für einer Grundsanierung des Denkmals. Kritik von den Anwohnern nehme man trotzdem ernst, so Thomas Judt. „Wir können nur versuchen, die Hintergründe der Sanierung bestmöglich zu erklären“, sagt er. | Standpunkt

Das Ehrenhain-Denkmal

1925 wurde die Gedenkstätte Ehrenhain in einem Waldstück an der Wallburgstraße zur Erinnerung an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs errichtet. 1955 wurde sie in Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkriegs und der NS-Gewaltherrschaft erweitert. Hinzu kam später ein Gedenkstein, der an die Opfer des Flugzeugabsturzes auf der Stockder Straße erinnert. Remscheider besuchen das Denkmal etwa zum Gedenken am Totensonntag oder an den Jahrestagen des Flugzeugabsturzes von 1988.

Standpunkt von Lucas Hackenberg: Ein teures Unterfangen

Wenn man nicht genau weiß, wo sich die Gedenkstätte Ehrenhain befindet, kann sich die Suche schwierig gestalten. Auch Google Maps weiß nicht genau, wo es das Denkmal verorten soll – und führt die Suchenden kurzerhand zur Friedhofsverwaltung. Das eigentliche Ziel befindet sich aber noch mehrere hundert Meter hiervon entfernt.

Für die Sanierung dieser Gedenkstätte, die auch vielen alteingesessenen Remscheidern bisher verborgen geblieben ist, werden nun 804 000 Euro ausgegeben. In der Tat ist das eine hohe Summe. Ob diese angemessen ist, wird von vielen Bürgern hinterfragt. Zu Recht.

Dennoch wird der Punkt des Denkmalschutzes zum entscheidenden Faktor. Das Fördern der Erinnerungskultur steht außer Frage und wird auch in Zukunft wichtig bleiben. Eine Alternative wäre, die Anlage der Natur zu überlassen. Das ebenfalls teure Einzäunen der Anlage, um deren Schutz zu gewährleisten, ist sicher aber auch nicht optimal.