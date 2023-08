Sanierung des Ehrenhains: Ein Ende ist absehbar

Das Bauwerk und die umliegenden Grünflächen sollen im Oktober fertig sein. Zum Totensonntag sollen am Reinshagen Gedenkveranstaltungen für die Weltkriegsopfer stattfinden.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Die Sanierung des Ehrenhain-Denkmals in Reinshagen schreitet in großen Schritten voran. Das Gerüst ist bereits abgebaut. Nun gehen Restauratoren und Architekten die letzten Arbeiten zur Fertigstellung an. Diese soll im Oktober erfolgen, nachdem auch die Grünfläche rund um das Denkmal aufgehübscht wurde. Dabei bewegt sich das Projekt sowohl im Zeit- als auch im Kostenrahmen, sagen die Verantwortlichen.

804.000 Euro sollte die Restaurierung ursprünglich kosten. Dieser Betrag wird jeweils zur Hälfte aus dem städtischen Haushalt und aus Fördermitteln des Bundes gedeckt. „Am Ende werden wir uns wohl sogar etwas darunter bewegen“, sagt Gereon Lindlar, zuständiger Restaurator für das Ehrenhain-Denkmal. Dem stimmt Dirk Schöneborn vom Gebäudemanagement der Stadt Remscheid zu. „Zeitlich bleibt die Planung der Fertigstellung der Oktober“, fügt er hinzu. Die Möglichkeit, den Opfern beider Weltkriege am Totensonntag, 26. November, am sanierten Ehrenhain zu gedenken, biete sich also in jedem Fall.

Grundsätzlich sei die Instandsetzung der 1,2 Hektar großen Anlage ohne größere Probleme verlaufen, teilt Gereon Lindlar mit. Den Restaurierungsberater aus Bonn freut das besonders, weil die Herausforderung eine große gewesen sei: „Neben dem Denkmal an sich kamen mit der Reinigung der einzelnen Tafeln und der Pflege der Grünflächen einige Aufgaben obendrauf.“

Der Instandsetzung des Denkmals wurde mit viel Kritik begegnet

Angefangen habe man mit der Reinigung der Mauern. Anschließend habe man die Steine entnommen und sie neu angeordnet. „Nach Rücksprache haben wir die Meisenlöcher für die Vögel erhalten“, fügt Lindlar hinzu. Es folgte das Spritzverfugen des Bauwerks und die Beseitigung des Gerüsts. In einem letzten Schritt wird die Firma GalaBau Berghöfer im Spätsommer den Unterboden am Außenbereich des Denkmals erneuern und ihn begrünen.

„Die zeitintensivste Aufgabe war hierbei mit Sicherheit das Aufmauern“, weiß Lindlar. Das Denkmal besteht inzwischen fast 100 Jahre. 1988 wurde, nach dem Flugzeugabsturz in der Stockder Straße, zusätzlich ein Gedenkstein für die Opfer ins Innere des Runds gebaut. Nach wie vor ist das Denkmal die größte Ehrenanlage im Remscheider Stadtgebiet.

Die Sanierung des Denkmals war im Vorfeld von Kritik begleitet worden. So tat eine Anwohnerin zum Zeitpunkt des Projektstarts ihren Unmut darüber kund, dass Kosten und Nutzen nicht im Verhältnis stünden. Dem wollen sowohl Gereon Lindlar als auch Dirk Schöneborn klar widersprechen: „Der Erhalt der Erinnerungskultur ist eine elementare Aufgabe unserer Gesellschaft“, so Lindlar. Schöneborn sieht indes keine gleichwertigen Alternativen zur Instandsetzung: „Selbst wenn wir das Denkmal der Natur zum Verfall überlassen hätten, wäre der Aufwand enorm gewesen“. Insgesamt hätten die Beteiligten auch hier mit einer sechsstelligen Summe planen müssen – und am Ende wäre Remscheid um einen Ort des Gedenkens ärmer gewesen. „Klar, ein Denkmal zu restaurieren, ist teuer. Wir sollten uns aber in Erinnerung rufen, dass der Ehrenhain eine emotionale Bedeutung für viele Remscheider hat.“

Denkmäler

Neben dem Ehrenhain in Reinshagen findet man in Remscheid vier weitere städtische Orte des Gedenkens: Die Denkmäler im Stadtpark, die Gräber der Märzgefallenen auf dem Friedhof Bliedinghausen sowie die Ehrenmäler Langenhaus und Albert-Schmidt-Allee.