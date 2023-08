Sanierung Alleestraße: Remscheid will Geschichte schreiben

Der Stadtrat vergibt bei einer Sondersitzung den Auftrag, der die Allee verändern soll.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Wenn am Donnerstag der Stadtrat zu einer außerplanmäßigen Sitzung zusammenkommt, dann vor allem, um über einen für die Stadt wegweisenden Vertrag abzustimmen: Bisher einziger Tagesordnungspunkt im nicht-öffentlichen Teil ist die Auftragserteilung des sogenannten Sanierungsträgers für das Sanierungsgebiet Alleestraße.

Das Unternehmen, dass dann den Zuschlag erhält, wird in dem kommenden mindestens zehn Jahren die vom Rat vor einem Jahr beschlossene Sanierungssatzung umsetzen. Die Satzung und der dazugehörige Rahmenplan hatten diverse „städtebauliche Missstände“ in dem Gebiet festgestellt, unter anderem, dass die Allee ihre Aufgabe als Einkaufsstraße nicht mehr erfüllt. Und auch Maßnahmen dagegen festgelegt, darunter die „Dreiteilung“ der Allee, mit der der Einzelhandel im oberen Drittel konzentriert werden soll.

„Der Sanierungsträger ist unser ausführendes Organ“, beschreibt Stadtplanerin Christina Kutschaty die Rolle des Büros, das die europaweite Ausschreibung gewinnt. Er soll private Eigentümer beraten, Immobiliengeschäfte begleiten und auch eigene, öffentliche Projekte durchführen. Bis Erscheinungsbild und Nutzung der Alleestraße und ihrer Gebäude dem gewünschten Ziel entsprechen.

Dazu gehören unter anderem die Vorhaben, die Kutschaty als „Ankerprojekte“ bezeichnet, der Abriss des ehemaligen Kinos zum Beispiel, um einen Durchgang zum Busbahnhof zu erreichen. Oder auch die Nachnutzung des Sinn-Gebäudes als sogenannter Dritter Ort. „Das werden in erster Linie öffentliche Investitionen sein“, sagt die Stadtplanerin. Details müsse der Rat noch entscheiden, der Sanierungsträger setze die dann um.

Jeder Immobilienverkauf muss genehmigt werden

Darüber hinaus soll er aber auch auf private Immobilieneigentümer einwirken. Durch aktive Ansprache, um gemeinsam Ideen zu entwickeln und Fördergeld zu besorgen. Und wenn Nutzungsänderungen oder Verkäufe anstehen. Jedes Immobiliengeschäft im Sanierungsgebiet müsse gemeldet werden, erklärt Christina Kutschaty. „Wir suchen dann vorher das Gespräch mit dem zukünftigen Erwerber.“ Insbesondere um Nutzungen, die nicht der Sanierungssatzung entsprechen, mit sogenannten „Abwendungsvereinbarungen“ auszuschließen.

Das sei ein tiefgreifender Eingriff ist das Gebiet, stellt die Stadtplanerin klar: „Wir machen nicht nur Kosmetik.“ Aber eben auch ein notwendiger: „Das tut ja auch Not, mit freiwilligen Vereinbarungen kommt man nicht weiter.“ Das „scharfe Besteck“ wolle man aber zumeist in der Schublade lassen und einvernehmliche Lösungen finden, so Kutschaty: „Da müssen wir einfach ins Gespräch kommen.“

Das städtebauliche Instrument der Sanierungssatzung gibt es bereits seit frühen Jahren der Bundesrepublik. Anfangs wurde es genutzt, um Kriegsschäden zu beseitigen. Nach der Wende kam es in ostdeutschen Plattenbausiedlungen zum Einsatz. Remscheid ist wohl die erste Stadt, die ihre Haupteinkaufsstraße zum Sanierungsgebiet erklärt. „Das ist schon eine spannende Aufgabe“, sagt Christina Kutschaty. Und könnte Geschichte schreiben, wenn es funktioniert.

Nach dem Ratsbeschluss und der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht soll der Sanierungsträger im September seine Arbeit aufnehmen. Zunächst brauche es Zeit zur Einarbeitung und internen Abstimmung, erklärt Kutschaty. Etwa im Späterherbst oder frühen Winter soll es dann richtig losgehen.