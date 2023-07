Mediziner: „Post-Covid heilt aus – aber es dauert“

Long und Post Covid standen bei einer Veranstaltung des Sana Klinikums und der AOK ganz groß auf der Agenda. Wir zeigen, wie der Stand der Forschung ist, wo Betroffene Hilfe erhalten und welche Kliniken Therapien anbieten.

Von Melissa Wienzek

Remscheid. Bei einer gemeinsamen Patientenveranstaltung des Sana-Klinikums Remscheid und der AOK Rheinland/Hamburg zu Long und Post Covid wurde eines deutlich: Es ist ein Riesenthema. Allein die 100 Anmeldungen sprachen für sich. Und die Betroffenen sprachen auch öffentlich: Sie leiden, fühlen sich nicht ernst genommen und vielfach allein gelassen. Medizinerinnen und Mediziner auf dem Podium sprachen ihnen gut zu, klärten auf und nahmen die Erfahrungsberichte der Gäste auf. Wir geben einen Überblick über die Fragen.

Was ist Long oder Post Covid?

Long Covid bedeutet laut Dr. Heinz „Doc“ Wilhelm Esser, Leiter der Pneumologie und der Post-Covid-Ambulanz am Sana-Klinikum, dass die Erkrankung vier Wochen nach dem letzten negativen Testergebnis noch andauert. Bei dem Post-Covid-Syndrom treten die Symptome sogar drei Monate später wieder auf oder es treten neue Symptome auf, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen. Und halten teilweise noch viel länger an.

Was sind die Symptome?

Neben dem Lufthunger und dem Gehirnnebel – man kann sich nicht konzentrieren und teils auch nicht erinnern – vor allem die Fatigue, die Erschöpfung. An einem Tag können Betroffene dabei ihre volle Leistung abrufen, am nächsten wissen sie nicht, wie sie ihren Alltag schaffen sollen. „Die Fatigue kennen wir zwar von anderen Erkrankungen, neu sind aber die Häufigkeit und die Diffusität. Die Fatigue im Zusammenhang mit Post Covid ist für uns immer noch eine Black-Box“, sagt Esser. Weitere Symptome: Schwindel, Brust-, Kopf-, Glieder- und Muskelschmerzen, Geschmacks- und Geruchssinnverlust.

Ist Post Covid heilbar?

„Ja“, sagt „Doc Esser“ und macht damit allen Betroffenen Mut. „Bei einem Großteil der Menschen, in über 90 Prozent der Fälle, heilt es komplett wieder aus. Aber es dauert.“ In Einzelfällen kann es sogar über ein Jahr dauern, manchmal zwei. Sechs bis acht Prozent aller Covid-Patienten seien betroffen.

Wie ist der Stand der Forschung?

Es gibt Theorien, wie das Post-Covid-Syndrom entstehen könnte. Es könnten Restbestandteile des Virus im Körper sein, die nicht komplett ausgeheilt seien. Oder es könnte sich um bereits lebende Viren handeln, die durch Covid-19 erst angetrieben würden. Bei der Erkrankung könnten Mikroembolien entstehen – was den Gehirnnebel erklären würde, meint Esser. Die Genese seit völlig unklar. Vor allem Intensivpatientinnen und -patienten seien betroffen – und vermehrt Frauen zwischen 20 und 50.

Wie komme ich in die Post-Covid-Ambulanz im Sana?

Per Überweisung des Hausarztes. Die sogenannte Ermächtigungsambulanz ist mittwochs und freitags geöffnet, geleitet wird sie von Dr. Esser. Termine auf Anfrage unter Tel. 02191-13-0. Aber: Die Ambulanz ist stark ausgelastet, die Plätze sind belegt. „Und der Leidensdruck ist hoch“, sagt Esser. Erster Schritt sei die Aufklärung. Dann erfolge eine Ausschlussdiagnostik – dabei werden nicht nur die Lunge, sondern auch Herz und Blut untersucht. „Vielen Betroffenen geht es schon besser, wenn wir schlimmere Erkrankungen ausschließen können.“ Teil des Ganzen ist auch ein Gespräch mit einem Psychologen. Und: Manchmal komme auch beides vor: eine Fatigue und eine Depression.

Wo beantrage ich eine Reha?

Wer unter anhaltenden Beschwerden nach einer Corona-Infektion leidet, kann bei der Deutschen Rentenversicherung eine Reha beantragen. Infos gibt es unter Tel. 0800-100048013, Antragsformulare gibt es online:

deutsche-rentenversicherung.de

Welche Kliniken helfen?

Die nahegelegenste ist die Klinik Roderbirken in Leichlingen. Sie bietet Atemtherapie, durchblutungsfördernde Inhalation, Stressbewältigung, Entspannung, Sport- und Bewegungstherapie, psychologische Therapie, Ernährungstherapie. Kontakt: Tel. 02175- 8201. Auch die Eifelklinik Manderscheid und die Nordseeklinik in Borkum haben sich auf Post-Covid-Therapien spezialisiert.

Was kann ich selbst tun?

Sich in der Ambulanz melden. Oder eine Reha betragen, mit dem Hausarzt das Thema besprechen – notfalls auch mit Nachdruck, empfehlen Dr. Ulrich Sliwka, Chefarzt der Neurologischen Klinik, und die niedergelassene Hausärztin Dr. Bettina Stiehl-Reifenrath. Sie beide empfehlen Bewegung. „Aber nicht überfordern“, warnt Sliwka. In Spezialkliniken werde genau das trainiert. Und auch den Geruch könne man trainieren, sagt er. Tipp: zu Hause immer wieder an einer Orange oder an Parfüm riechen. Es gibt noch kein Medikament, das hilft. Und Achtung: Viele Angebote auf dem Markt seien Scharlatanerie, betont Esser. „Es gibt keine Studie, wonach Vitamin D, Q 10 oder die Apherese – also die Blutwäsche – helfen.“ Sliwka empfiehlt Betroffenen, die an einer Fatigue leiden, die Leitlinien der DGN. „Es gibt Testuntersuchungen für Fatigue.“

www.dgn.org