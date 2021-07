Sana-Klinik behandelt Babys mit Düften

Aromatherapie

+ © Roland Keusch Ein Hauch von Vanille im Brutkasten wirkt gegen Atemaussetzer: Dr. Michael Thiel, Chefarzt der Kinderklinik, setzt auch auf der Baby-Intensivstation auf die positiven Wirkungen einer Aromatherapie. © Roland Keusch

Lavendel zur Beruhigung, Vanille gegen Atemstopps: Das Krankenhaus setzt auf ihrer Kinderstation auf die Aromatherapie.

Von Joachim Dangelmeyer

Oma hatte doch Recht! Sie wusste, dass ihr selbstgenähtes Lavendelkissen für Entspannung und guten Schlaf sorgt. Von Duftlampen, Verneblern und Aromaölen mit teils abenteuerlich exotischen Namen wie „Rainbow’s End“ oder „Träume der Provence“ hatte sie keine Ahnung – und dennoch das Richtige gemacht. Sie wusste intuitiv, dass Düfte oder Gerüche nicht nur flüchtige Sinneseindrücke sind, sondern, dass sie auch Wirkung haben. Industrie und Marketingstrategen haben dies längst erkannt und setzen Düfte und Aromen zur Verkaufsförderung ein. Die positiven Effekte von Düften möchte sich jetzt auch die Sana-Klinik zunutze machen und sie therapiebegleitend und -fördernd einsetzen.

Dr. Michael Thiel, Chefarzt der Kinderklinik, setzt in seiner Abteilung dabei auf zwei Düfte: Vanillin und Lavendel. Er greift dabei auf wissenschaftliche Untersuchungen zurück, die in Frankreich vor einigen Jahren gewonnen wurden: So haben Früh- und Neugeborene im Inkubator („Brutkasten“) positiv auf den Duft von Vanillin reagiert. Thiel: „Die beiden Hauptprobleme, die direkt nach der Geburt auftreten, sind Atempausen und Schmerzen – etwa bei der Blutabnahme.“ Bislang versuche man den Schmerz durchs Pieksen bei der Blutabnahme dadurch zu mindern, indem man den Babys ein paar Tropfen Zuckerlösung verabreicht, was ebenfalls das Schmerzempfinden abschwäche. Die Versuche in Frankreich hatten dieselbe Wirkung.

Der Duft von Vanille sei weltweit positiv besetzt. „Ich kenne niemanden, der ihn nicht mag“, sagt Thiel. Dazu komme, dass eng verwandte Aromen auch im Fruchtwasser und in der Muttermilch vorkommen, weshalb die Akzeptanz bei Neugeborenen und Babys besonders ausgeprägt sei. Die Sana-Klinik wird deshalb künftig bei sogenannten „Frühchen“, die vor der 34. Schwangerschaftswoche zur Welt kommen, vorbeugend eine Vanille-Aromatherapie gegen die gefürchteten Atempausen einführen.

Auswirkungen werden dokumentiert und ausgewertet

Dazu wird eine mit wenigen Tropfen Duftöl getränkte Kompresse zum Baby gelegt. „Im Inkubator ans Fußende, im Wärmebett in Kopfnähe, so verteilt sich der Duft optimal“, sagt Thiel. Die Auswirkungen sollen dokumentiert und ausgewertet werden, für eine streng wissenschaftliche Studie fehle aber Zeit und Personal. „Wir wollen die Anwendung auf diese speziellen Fälle und die Schmerztherapie beschränken, aber nicht die Kinderklinik flächendeckend beduften.“

Lavendel, dessen Duft ebenfalls eine hohe Akzeptanz hat, wird auf der Kinderstation der Sana-Klinik bereits seit längerem eingesetzt. „Die beruhigende und therapeutisch unterstützende Wirkung ist unbestritten“, sagt der Chefarzt. Deshalb bekämen Neugeborene auch gerne ein Lavendelbad, ältere Kinder bei starkem Husten begleitend einen Lavendel-Brustwickel.

AROMATHERAPIE DEFINITION Mit Aromatherapie bezeichnet man die Anwendung ätherischer Öle zur Linderung von Krankheiten oder zur Steigerung des Wohlbefindens. Berufsmäßig ist jede Form der Heilkunde nur approbierten Ärzten und Heilpraktikern erlaubt. HISTORIE Schon die Hochkulturen in Mesopotamien und Ägypten wendeten Duftstoffe für therapeutische und rituelle Zwecke an.

Thiel hat sich intensiv mit der Thematik „Geruchssinn“ beschäftigt. „Riechen tun wir immer, die Augen können wir schließen. Gerüche wahrzunehmen und zu verarbeiten sei entwicklungsgeschichtlich uralt.“ Allein für die Nahrungsauswahl sei der Geruchssinn für den Menschen seit jeher wesentlich gewesen. Umgekehrt lösen unangenehme Gerüche Schutzreflexe aus und dienen so dem Überleben. Zudem sei der Geruchssinn „eng mit Hormonen und damit auch mit Emotionen verschachtelt: Man startet doch ganz anders in den Tag – je nachdem, ob man am Morgen den Duft von frisch gebrühtem Kaffee oder den Geruch von Erbrochenem in der Nase hat.“ Neugeborene fänden übrigens ihre allererste Nahrungsquelle, die Mutterbrust, nur über den Geruchssinn.