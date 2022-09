Sana hat einen neuen Chefarzt

Ab 1. Oktober freut sich der gebürtige Türke auf die neue Aufgabe.

Remscheid. Dr. med. Markus Bruckner übernimmt am 1. Oktober die Chefarztposition für das Zentrum für Anästhesie und Intensivmedizin am Sana-Klinikum Remscheid und am Sana Krankenhaus Radevormwald.

„Neben der Weiterentwicklung der Abteilung ist für mich eine offene Kommunikation zum Wohle der Patientinnen und Patienten von zentraler Bedeutung. Ich freue mich, modernste Verfahren in der Anästhesie und Intensivmedizin einzusetzen und die Ultraschalltechnik voranzubringen“, sagt er.

Bruckner stammt gebürtig aus Istanbul und hat an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt Humanmedizin studiert. Zuletzt war er als Chefarzt der Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie sowie als ärztlicher Direktor im Helios Klinikum Niederberg in Velbert tätig. mw