Sängerin überzeugt auf ganzer Linie

Konzert

+ © Roland Keusch Bianca Rosa Klever begeisterte ihr Publikum. © Roland Keusch

Bianca Rosa Klever in der Wirtschaft Becker.

Von Sabine Naber

Bianca Rosa Klever - in Remscheid und Umgebung bisher vor allem als Frontfrau der Coverband „Fachwerk“ bekannt – bewies am Mittwochabend in der Wirtschaft Richard Becker, dass sie nicht nur eine außergewöhnliche Sängerin, sondern auch eine tolle Entertainerin ist.

Ob Chansons, deutsche Schlager, Popsongs oder Rockiges, die Sängerin kann einfach alles. „Heute Abend dreht sich vieles um die Liebe“, kündigte sie im voll besetzten Gastraum an. Auf der improvisierten Bühne, die mal in blaues, rotes oder gelbes Licht getaucht wurde, stand die Sängerin im langen schwarzen Kleid, das sie mit viel Silberschmuck zu einem glänzenden Hingucker gemacht hatte, und sang so bekannte Songs wie beispielsweise „Sun of a Preacher Man“ von Dusty Springfield, „Wunder gescheh‘n“ von Nena oder auch Paul Ankas „Diana“.

„Die Sängerin spricht mit ihrem Publikum und sorgt für eine tolle Stimmung.“

Sebastian Hardt, Konzert-Gast

Sie schnippte mit den Fingern, ließ die Hüften schwingen, stärkte sich zwischen den Liedern mit einem Schlückchen Rotwein und bereitete ihren Gästen einen beschwingten, wunderbaren Konzertabend. Begleitet wurde sie an diesem Abend durch Musik aus der Konserve, und das klang gut.

„Seid ihr alle aus Remscheid“, wollte sie von ihrem Publikum wissen. Nach dem einmütigen Ja erklärte sie, dass sie aus Lütterkusen komme: „Gerade aber aus Hamburg, wo ich mit „Fachwerk“ beim Hafengeburtstag gesungen habe.“

Bianca Rosa Klever nutzte den Konzertabend, um ihre beiden Singles „Anyone“ und „Where do I go“ vorzustellen, die im Juni offiziell erscheinen werden. „Es sind die ersten Songs, die ich im Studio aufgenommen habe. Der Komponist Conny Conrad hat sie mir auf den Leib geschrieben“, erzählt sie.

Wie facettenreich ihre ausdrucksstarke, warme Stimme ist, war auch bei „Bridge over troubled Water“ von Simon and Garfunkel zu hören, den sie mit: „Und am Klavier sitzt Mister No-Name aus der Konserve“ ankündigte.

Da konnte kaum einer der Gäste nur noch zuhören, da wurde mitgesungen oder zumindest gesummt. „Die Musik ist klasse. Da passen Rhythmus und Temperament, und die Sängerin spricht mit ihrem Publikum, sorgt für eine tolle Stimmung“, war auch Sebastian Hardt begeistert. Er war als Trauzeuge nach Remscheid gekommen, weil sein bester Freund, der Restaurant-Besitzer Wolfgang Paffrath, den alle nur Bü nennen, an diesem Tag geheiratet hatte.

In der Pause wurde Bianca Rosa Klever von ihrem Musikerkollegen Bernd Schopphoff vertreten, der unter anderem Johnny Cashs „Ring of Fire“ oder auch Buddy Hollys „Peggy Sue“ interpretierte und hervorragend singen, Gitarre und Mundharmonika spielen konnte.