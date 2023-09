Sängerin trotzt Handicap

Sabrina Stern trat im Allee-Center auf – Ihre Krücken warf sie zur Seite.

Von Frank Michalczak

Remscheid. Während an diesem Mittwochnachmittag die Sonne vom Himmel brannte, heizte Schlagersängerin Sabrina Stern dem Publikum im wohlklimatisierten Allee-Center ein. Sie präsentierte am Nachmittag Auszüge aus ihrem aktuellen Album „Sternzeichen Schlager“ und zeigte dabei, wie vielfältig deutsche Popmusik sein kann – vom Discofox „Noch einmal siebzehn“ bis hin zur Ballade „Mein Leben ist Musik“.

Sabrina Stern warf auf dem Weg zur Bühne ihre Krücken zur Seite. „Mein kaputter Fuß ist heute topfit“, rief sie ihren Zuhörern zu, um dann text- und stimmsicher ihr 45-minütiges Gastspiel zu geben. Der „kaputte Fuß“ begleitet sie bereits seit sechs Jahren. „Ich war daheim auf der Treppe unterwegs, als ich plötzlich ein Lied von mir auf NDR 1 hörte“, blickt sie auf einen Moment zurück, der ihr Leben verändern sollte: Vor Euphorie, dass dieses kleine Wunder passierte, sei sie gestürzt. „Dabei wurde mein Knöchel zertrümmert.“

„Die mit den Clogs“ präsentiert ihr vielfältiges Repertoire

Die Einschränkung zu verbergen, sei für sie nicht in Frage gekommen. Im Gegenteil: „Es war für mich keine Option, nicht mehr auf die Bühne zu gehen.“ Dafür habe sie bei Facebook viel Zuspruch erhalten – vor allem von Frauen, die sich ermutigt fühlen, ein Handicap zu zeigen.

Die Gehhilfe ist nicht die einzige Besonderheit, die Sabrina Stern parat hat. Es ist auch ihr Schuhwerk: Sie nennt sich „Die mit den Clogs“. Ein schwarzes Paar trug sie gestern bei ihrem Auftritt in Remscheid, zu dem sie unter anderem vom Leiter ihres Fanclubs begleitet wurde. Frank Mantel reiste dazu aus Hannover an. „Ich bin überall bei ihren Konzerten dabei, mache für sie Werbung und unterstütze sie“, berichtet er am Rande des Konzerts. Ins Herz geschlossen habe er Sabrina Stern 2017. „Das war bei einer After-Show-Party in Köln.“ An ihr schätze er besonders die Herzlichkeit, die Ausstrahlung. „Und natürlich auch die Musiktitel.“

Auf diese reagierte das Remscheider Publikum, das auch wegen der Bingo-Aktion ins Center gekommen war, mit freundlichem Beifall. Einige nutzten die Gelegenheit, um eine CD mit persönlicher Widmung zu erwerben. Andere ließen sich Autogramme geben. Wer wollte, konnte Fanartikel entdecken – vom Freundschaftsband bis zum Schlüsselanhänger mit dem Schriftzug ihres Namens.

Das neue Album „Sternzeichen Schlager“, das am 25. August erschienen ist, ergänzt das breite Repertoire der Künstlerin. Dazu zählen eine Coverversion von Nenas Hit „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“ oder der Song „Liebe auf den ersten Blick“, mit dem sie beim Vorentscheid für den Eurovision Song Contest (ESC) in der Schweiz teilnahm.

Auf diese Idee würde sie heute nicht mehr kommen. „Früher war der ESC ein Autorenwettbewerb, heute geht es nur um die Show“, erklärt die Sängerin, die in Hilden geboren wurde – und sich freute, ganz in der Nähe ihrer Heimat aufzutreten, wo sie mit Stimmkraft, Krücken und Clogs ein sympathisches Gastspiel gab.