Sachschaden nach Auto-Unfall: Senior übersieht Remscheider

Blaulicht

+ © Tim Oelbermann Beide Autos mussten abgeschleppt werden. © Tim Oelbermann

Am Donnerstagmittag kam es auf der Lindenallee in Cronenberg zu einem Unfall.

Wuppertal. Am Donnerstagmittag kam es auf der Lindenallee in Cronenberg zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Auch ein Remscheider war in den Vorfall verwickelt.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Wuppertaler mit seinem Mercedes die Kemmanstraße entlang und hielt zunächst an einem Stop-Schild an. Beim Anfahren übersah der Senior allerdings einen vorfahrtsberechtigten Land Rover auf der Lindenallee. Der Remscheider war in Richtung Hauptstraße unterwegs.

Bei dem Zusammenprall wurde niemand verletzt. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Weil größere Mengen an Betriebsstoff ausgelaufen waren, wurde die Straße gereinigt. to

