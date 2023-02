Bahn

Ein Bahnübergang muss repariert werden. Wie lange die Störung dauert, ist unklar.

Remscheid. Eine Reparatur an einem Bahnübergang verzögert am Sonntagabend den Zugverkehr in Remscheid Hbf.



Die Züge fahren in dem betroffenen Streckenabschnitt langsamer. Die Züge erhalten aktuell in dem Streckenabschnitt eine zusätzliche Verspätung von 10 bis 15 Minuten in beiden Richtungen.



Wie lange die Störung dauert, ist unklar.