S7: Wieder Ausfälle beim Müngstener

Züge fallen aus

+ © Roland Keusch Die S 7 soll die bergischen Großstädte verbinden. In der Theorie. In der Praxis treten auf der Linie häufig Probleme auf. © Roland Keusch

Wer mit dem Müngstener fahren will, sollte vorab seine Verbindung checken: Auch heute fallen wieder Fahrten aus.

Berg. Land. „Aufgrund aktuell hoher Krankenstände kommt es auf der Linie S 7 leider vorübergehend zu Einschränkungen. Es kommt zu Ausfällen auf Teilstrecken, sowie zu Ausfällen auf dem gesamten Laufweg.“ So lautet die Mitteilung des VRR am Samstagmorgen. Die Serie der Ausfälle und kurzfristigen Zug-Absagen hält damit auch an diesem Wochenende an.

Welche Fahrten konkret betroffen sind, wird erst gar nicht aufgelistet. Auch der Verweis auf alternative Reisemöglichkeiten fällt dürftig aus: „Alternative Reisemöglichkeiten: Bitte nutzen Sie eine frühere oder spätere Fahrt. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges.“

Auf der Ticket-Seite der Bahn werden von Solingen Hbf Richtung Remscheid/Wuppertal aktuell folgende Abfahrten als Ausfälle angezeigt: 10.31, 12.31 und 14.31 Uhr. Von Remscheid Hauptbahnhof aus werden die Fahrten um 13.44 und 14.14 Uhr aus Ausfälle angezeigt. Bei weiteren Fahrten wird der Hinweis auf die aktuelle Personalsituation eingeblendet. Die aktuelle Situation mit zahlreichen Ausfällen beim Müngstener beschäftigt seit Wochen die Menschen im Bergischen.