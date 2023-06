Bahn sichert Felsen an Gleisen im Südbezirk

Anwohner der Breslauer Straße wurden früh geweckt – von Bauarbeiten der Bahn an den naheliegenden Gleisen. Diese werden im 24-Stundenbetrieb mehrere Tage dauern.

Remscheid. Anwohner der Breslauer und Sensburger Straße im Südbezirk wandten sich an den RGA: Was ist da los unter der Bahnbrücke an der Breslauer Straße in den frühen Morgenstunden? Der Tüpitter hakte bei der Deutschen Bahn nach. Bei den Arbeiten handelt es sich laut einem Sprecher um eine Felssicherung. Gearbeitet wird bis einschließlich 6. Juli im 24-Stunden-Schichtbetrieb.

Das heißt: Es wird auch in der Nacht gebohrt und gepresst. „Hierfür liegt eine Nachtarbeitsgenehmigung der Stadt Remscheid vor. Im Moment haben wir fünf Schreitbagger zur gleichen Zeit im Baubereich im Einsatz. Die entstehende Lärmbelästigung bitten wir zu entschuldigen“, so der Sprecher. Ab dem 7. Juli werde dann bis zum Ende der Sperrpause der Bahngleise am 7. August werktags zwischen 7 und 19 Uhr gearbeitet. Der abgesperrte Bereich werde zudem für die Arbeiten der Eisenbahnunterführungen Wülfingstraße und Schlachthofstraße genutzt. luh/mw