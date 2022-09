S1/S7: Brandbrief der Oberbürgermeister - „inakzeptable Zustände“

ÖPNV

+ © Roland Keusch Auf diese Bahn warten derzeit viele: Zahlreiche Fahrten der S7 (und der S1) fallen aus. Pendler können nicht planen. © Roland Keusch

Wegen der Zustände auf den S-Bahnlinien 1 und 7 verlangen sie vom VRR, endlich zügig zu handeln.

Berg. Land. „Die Zustände auf den S-Bahnlinien 1 und 7 sind inakzeptabel.“ So steht es in einem Brandbrief, den die bergischen Oberbürgermeister an den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) richten. Am frühen Freitagmorgen wurde dieser veröffentlicht.

„Aufgrund der Ausfälle und Verspätungen, die Pendlerinnen und Pendler nahezu täglich in größte Schwierigkeiten bringen, haben sich die Stadtchefs darauf verständigt, den Druck auf den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) zu erhöhen.“

Tim Kurzbach (Solingen), Uwe Schneidewind (Wuppertal) und Burkhard Mast-Weisz (Remscheid) verlangen, umgehend Abhilfe zu schaffen. „Die Zustände sind nicht haltbar“, erklären sie.

„Die bergischen Großstädte und die gesamte Region müssen zuverlässig angebunden und erreichbar sein. Das muss sichergestellt werden. Was in diesem Herbst erneut passiert, ist nicht nachzuvollziehen und zeugt von schlechtem Management. Während mit Blick auf den Klimawandel und die Belastungen auf den Straßen überall die Verkehrswende mit dem verstärkten Umstieg auf Bus und Bahn beschworen wird, gibt es ein Service-Angebot, das diesen Namen nicht verdient.“

Die bergischen Oberbürgermeister appellieren daher dringend an den Vorstand des VRR, umgehend Abhilfe zu schaffen.

Wir berichten weiter.