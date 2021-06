Russisches Quartett zeigt Stimmkraft und Spielfreude

Konzert

+ © Roland Keusch Regelmäßige Gäste aus Russland: Das Quartett Vivat aus St. Petersburg sang in Lenneps St. Bonaventura. © Roland Keusch

Vivat aus St. Petersburg sang sich in die Herzen der Lenneper.

Von Daniel Diekhans

In der Gemeinde St. Bonaventura und Heilig Kreuz ist das russische Gesangsensemble Vivat ein gern gesehener Gast. Beim Kirchenkonzert in Lennep überzeugte es mit makellosen Stimmen und Humor.

Die Freundschaft zwischen Gemeindekantor Peter Bonzelet und Victor Stupnev, Chef von Vivat, sorgt immer wieder für schöne Konzertabende. Am vergangenen Freitag erlebten etwa 100 Besucher das Quartett aus St. Petersburg in der Kirche St. Bonaventura. Stimmkraft, Sensibilität und Spielfreude – all diese Stärken zeigten die Opernsänger um Victor Stupnev mit einem Programm aus Kirchengesängen und volkstümlichen Liedern.

Zum Einstand sangen sie mit Bonzelets Chor „Jubilate Deo“. Zusammen gelang unter anderem eine gut abgestimmte Version von Antonio Lottis „Regina Coeli“. Auf den Italiener aus dem 18. Jahrhundert ließ Vivat ein Stück russischer Barockmusik folgen – ein Psalm, bei dem die Stimmen sich subtil miteinander mischten. Schwebend leichte Töne waren auch beim „Vaterunser“ von Tschaikowski Trumpf und beim nächsten Gesang erhob sich Oleg Semenovs Tenor kraftvoll aus dem dichten Ensembleklang.

Zungenbrecher sorgten für eine angenehm lockere Stimmung

Die „weltliche“ Konzerthälfte begann mit den „Birkenzweigen“, ein richtiger Zungenbrecher in hohem Tempo. Da ging ein Schmunzeln durch die Sitzreihen. Zur Melodie von „Steppe, Steppe überall“ stellte Victor Stupnev seinen auch in den Höhen beweglichen Bariton vor. Bis heute steht die Bassstimme im Zentrum der russischen Vokalmusik. Bestes Beispiel dafür war der – in Stupnevs Worten - „Basso profundo“ Pjotr Samoylin, der mit beeindruckend sonorem Organ das Volkslied „Die zwölf Räuber“ interpretierte.

Zur Ballade „Abendglocken“ passte das samtige Timbre von Tenor Sergei Tschaplinski. Das Thema führte Oleg Semenov in „Glöcklein klingen“ fort. Während seine Stimme sich im zarten Falsett bewegte, ahmten seine Begleiter das „Bim-Bam“ der Glocken kunstvoll nach.