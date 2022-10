Rundweg „Platz“ wird eröffnet

Start und Ziel ist auf dem Gelände der Firma Armin Zache, Platz 27, dort stehen an diesem Tag auch einige Parkplätze zur Verfügung. „Der Rundgang durch die historische Hofschaft Platz entlang an schönen denkmalgeschützten Häusern zeigt die wichtigen Örtlichkeiten der frühen Eisenverarbeitung“, kündigt der Verein an. Seinerzeit habe es dort viele Hütten und Hämmer, die mit dem Wasser des Morsbachs versorgt wurden, gegeben. „Im Laufe von 500 Jahren hat sich die Ortschaft von einem Erzverhüttungsplatz zu einem Wohn- und Industriestandort entwickelt.“