IHK rückt Breitbandausbau in den Fokus

Informationstag

+ © Roland Keusch Austausch und Informationen auf Augenhöhe gab es bei der IHK-Infoveranstaltung: (v. l.) Daniel Knohr vom Breitbandbüro des Bundes, Klaus Stratmann von Breitband NRW, Remscheids neuer Breitbandkoordinator Christian Marré und Arndt Halbach, der mit seinem Unternehmen „rgi“ als Best-Practice-Beispiel vorgestellt wurde, nutzten die Gelegenheit. © Roland Keusch

Zum Informationstag kamen Gäste aus ganz NRW. Thema waren unter anderem die Fördermöglichkeiten.

Von Tristan Krämer

Als die Industrie- und Handelskammer (IHK) Wuppertal-Solingen-Remscheid die bergischen Unternehmer bei der jüngsten Standortumfrage im September und Oktober 2016 fragte, welche Standortfaktoren ihnen besonders wichtig sind, da war das Votum eindeutig: Breitbandanbindung nannten die meisten Unternehmer als wichtigsten Punkt. Damit lag schnelles Internet als Argument für eine Standortentscheidung noch vor der klassischen Straßenanbindung.

Da passte es gut, dass die bergische IHK am Donnerstag als Gastgeber der Informationsveranstaltung „Breitbandausbau und Digitalisierung der Unternehmen in den Regionen“ fungierte. Die Industrie- und Handelskammern NRW hatten gemeinsam mit dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag und dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur nach Remscheid eingeladen.

„Wir wollen mit dieser Veranstaltung den Anwendern – also den Unternehmern – ein Forum bieten“, erklärte der bergische IHK-Geschäftsführer Michael Wenge in den Räumen der EWR an der Neuenkamper Straße.

Thema dürfte noch mehr Fahrt aufnehmen

Das gelang nicht ganz: Von den rund 70 Teilnehmern war nur etwa ein Viertel Vertreter von Unternehmen. Die da waren, konnten aber die Gelegenheit nutzen, um direkt mit Telekommunikationsunternehmen, kommunalen Breitbandkoordinatoren und Vertretern der Politik ins Gespräch zu kommen. Zugleich lieferte ihnen das Vortragsprogramm viele Informationen zum Thema Breitbandausbau.

Dass es nominell in Nordrhein-Westfalen gar nicht schlecht aussieht mit dem Breitband-Ausbau, erläuterte Karl-Uwe Bütof, Abteilungsleiter im Wirtschaftsministerium NRW. „Wir haben in NRW eine flächendeckende Versorgung mit Leitungen über 50 Mbit pro Sekunde von 82 Prozent“, sagte Bütof. Damit rangiert NRW im Bundesvergleich auf Platz 1. Allerdings, gab Bütof zu bedenken, seien im meist dicht besiedelten Westen die Voraussetzungen für die digitale Infrastruktur auch besser als etwa in Bayern.

Bis 2018, so das ehrgeizige Ziel des Bundes, soll ganz Deutschland flächendeckend mit Breitband versorgt sein. Diese Versorgung mit schnellem Internet sei aber keine „Grunddienstbarkeit des Staates, sondern eine Sache des Marktes“, betonte Bütof. Da, wo der Markt nicht funktioniere – vor allem im Randgebieten –, würden EU, Bund und Land mit Förderungen nachhelfen.

Dazu diene etwa das Vier-Milliarden-Euro-Programm des Bundes. Es soll die Wirtschaftlichkeitslücke – die Lücke zwischen den Kosten des Netzausbaus für die Netzbetreiber und ihren Einnahmen also – schließen. Bütof rechnet damit, dass der Breitbandausbau in Zukunft noch mehr Fahrt aufnehmen werde. „Die Parteien, die sich in NRW gerade in Koalitionsverhandlungen befinden, scheinen das Thema sehr hoch zu hängen“, sagte Bütof. Es entstehe langsam die Sensibilität dafür, dass künftig nicht mehr nur Gebiete gefördert werden dürften, die bislang nur 30 Mbit aufweisen. Ein Wegfall dieser Grenze könne dem Ausbau noch einen Schub geben.

Darauf hofft auch Daniel Knohr vom Breitbandbüro des Bundes. In einem gesonderten Förderprogramm für Gewerbegebiete stellt der Bund noch einmal 350 Millionen bereit. Kostet der Anschluss die Unternehmen sonst durchschnittlich 15 000 Euro, fallen die Kosten durch die Förderung auf etwa 2000 Euro. Was eigentlich verlockend klingt, stellt die Unternehmen offensichtlich dennoch vor eine Hürde: Denn aus NRW wurden bislang gerade einmal zwei Anträge verzeichnet, bundesweit seien es gerade einmal ein Hand voll, erklärte Knohr. Ein Grund dafür könnte sein, dass nur die Gewerbegebiete förderfähig sind, in denen 80 Prozent der Unternehmen beim Breitbandausbau mitmachen wollen. Auch darüber müsse man nachdenken.