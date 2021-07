Rückhaltebecken soll Freibad schützen

Eschbachtal

+ © Roland Keusch Die Autobahnbehörde Straßen NRW hat am Freibad Bäume fällen lassen. Ein neues Regenrückhaltebecken soll die Wassermassen aufhalten, die sich bei Starkregen von der A 1 in den Eschbach ergießen. © Roland Keusch

Nach 16-jähriger Diskussion hat Straßen NRW mit den Vorarbeiten begonnen.

Von Axel Richter

Binnen Minuten schwoll der Eschbach an, Äste verstopften die Stelle, wo er in einem Rohr unter dem Freibadgelände verschwindet. Das Wasser staute sich auf, bis es sich in einer braunen Schlammflut in die Badebecken ergoss. Das war im Sommer 2002, worauf die Kommunalpolitiker zum Schutz des Freibades ein weiteres Regenrückhaltebecken forderten. 16 Jahre später wird das nun gebaut.

Bauherr ist die Autobahnbehörde Straßen NRW. Am Freibad hat sie Bäume fällen lassen und mit Rodungsarbeiten begonnen. Bagger werden folgen und die Grube für das neue Betonbecken ausheben, in das sich zukünftig die Regenmengen von der A 1 ergießen sollen anstatt im Freibad für großen Schaden zu sorgen.

TBR-Chef warnt: Hochwasserschutz ist nicht ausreichend

Hat es auch lange gedauert: Stefan Grote, Vorsitzender des Fördervereins Freibad Eschbachtal, freut sich über den Auftakt der Bauarbeiten. Bei der einen Überschwemmung 2002 war es schließlich nicht geblieben. 2007 schwappte eine weitere Schlammwelle in die Becken, zuletzt wurde das Freibad im Sommer 2013 komplett überspült.

Das Wasser kam von der A 1. Bei Starkregen schoss es von der Fahrbahn und sammelte sich in einem bereits vorhandenen Rückhaltebecken. Nach dem Ausbau der Autobahn auf sechs Spuren reichte das jedoch nicht mehr aus, um die Wassermassen aufzuhalten. Das Wasser stieg über den Rand und schwappte in den Eschbach, um sich dann in das Freibad zu ergießen.

Wird die Gefahr künftig gebannt sein? Michael Zirngiebl, Chef der Technischen Betriebe Remscheid (TBR), formulierte bereits im Sommer vergangenen Jahres Zweifel. Hintergrund: Am Morgen des 10. Juni 2018 war über der Remscheider Innenstadt so viel Regen gefallen, wie er nur alle hundert Jahre zu erwarten ist. 72 Milliliter Regen pro Stunde waren niedergegangen – das sind fünf Prozent der Regenmenge eines ganzen Jahres.

Solche Wetterereignisse seien als Folge des Klimawandels in Remscheid häufiger zu erwarten, sagt Zirngiebl. Problem: Weder das städtische Kanalnetz noch die Anlagen zum Hochwasserschutz seien dafür ausreichend. Das gelte auch für das Freibad, sagte der TBR-Chef und prognostizierte ob mit oder ohne neues Regenrückhaltebecken: „Das Freibad wird sich mit Blick auf den Eschbach bei extremen Wetterereignissen etwas einfallen lassen müssen.“

Für private Bauherren hält die Stadt übrigens eigene Gefahrenkarten bereit. Darauf lässt sich erkennen, ob vorhandene oder geplante Bauvorhaben bei Starkregen von einer Überflutung bedroht sind.