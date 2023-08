Sporthalle West: RTB-Hockey will den Kaltstart wagen

Will endlich zurück in ihre Heimat, die Sporthalle West: die Hockeyjugend des Reinshagener TB (RTB).

Die Sanierung der Sporthalle West in Reinshagen verzögert sich weiter. Die Sportler machen Druck: Sie wollen rein ins Gebäude.

Remscheid. Fast zwei Jahre dauern die Sanierungsarbeiten in der Sporthalle West in Reinshagen schon. Das Ende ist nun in Sicht, aber die Wiedereröffnung wird sich zum x-ten Mal verzögern. Ob Schulen und Sportvereine tatsächlich nach den Herbstferien (2. bis 14. Oktober) rein können, ist unklar. Im Sportausschuss überbrachte Gebäudemanager Thomas Judt die unangenehme Nachricht, dass die unendliche Geschichte möglicherweise in die Verlängerung geht.

Ein Schlussakkord bei der Hallenmodernisierung wird mit der Photovoltaik auf dem Dach gesetzt, danach soll die Gebäudeleittechnik mit dem neuen Kabelnetzwerk angeschlossen werden. Noch aber fehlt es an Materialien. Bisweilen glänzen auch die Handwerker selber durch Abwesenheit, weil sie an anderer Stelle gefragt sind. „Das System krankt daran, dass die Handwerker noch sehr gut ausgebucht sind. Sie zehren von der Niedrigzinsphase. Durch die steigenden Bauzinsen und weniger Bauprojekten auf dem privaten Markt wird sich das aber wieder beruhigen“, weckte Thomas Judt Hoffnung, dass die Fachkräfte bald besser verfügbar sein werden.

Er betonte, dass ein Kaltstart in der Halle Reinshagen möglich sei, sprich: Der Sportbetrieb könne anlaufen, obwohl die Baustelle nicht abgeschlossen ist und die Heizung nicht angedreht werden kann. Für sinnvoller hält er es allerdings zu warten, bis alle Arbeiten abgeschlossen sind. Das kann sich jedoch bis tief in den November ziehen.

Zeitweise kamen die Vereine in der Sporthalle Klausen unter

Kaltstart ja oder nein? Die Ausschussmitglieder waren sich nicht einig. Anke Fellner (CDU) sprach sich eindeutig dagegen aus. Ließe man vor Beendigung der Arbeiten Sport zu, könne das in Chaos enden. Bernd Fiedler (Grüne) dachte hingegen an die Vereine, die seit langem in den Startlöchern stünden: „Zumal ja auch die Turnhalle Hölterfeld durch die Belegung mit Flüchtlingen nicht genutzt werden kann.“

Uns reichen Licht und der Hallenboden, auf dem wir spielen.

Sportbund-Geschäftsführerin Emel Dutkun berichtete ebenfalls, dass die Sportvereine drängen und es keine Lösung sein könne, durch die Verzögerung nach weiteren Hallenalternativen zu suchen.

Besonders hart trifft es den Reinshagener TB mit seiner Hockeyabteilung. Seiner Hallenheimat ist der RTB seit Oktober 2021 beraubt, nachdem das Corona-Impfzentrum der Stadt ausgezogen war. 2021/22 hieß die Interimslösung für RTB Hockey die damals freie Halle Hölterfeld, 2022/23 wanderten die Reinshagener in die Halle Klausen. Mittlerweile sind dort alle Hallenzeiten wieder an den Lüttringhauser TV zurückgegeben worden. Quer durch die Stadt, das dürfe es nicht noch mal geben, appelliert Vorsitzender Florian Zwanzig an die Stadt. „Die Mitglieder sind unruhig. Sie wollen ihren Sport in ihrem Stadtteil ausüben. Ich weiß nicht, ob einige noch mal rüber nach Klausen gehen würden.“

Aktuell findet das Training an der frischen Luft statt

Der Reinshagener TB will den „Kaltstart“ wagen, spricht Zwanzig im Namen der Sportler. „Wir können vorübergehend auf Umkleiden, Duschen und Heizung verzichten, solange die Temperaturen nicht im Keller sind. Uns reicht Licht und der Hallenboden, auf dem wir spielen.“ Ein halbes Dutzend Mannschaften, die sich momentan an der frischen Luft auf dem benachbarten Kunstrasen wohlfühlen, treten für den RTB im Winter in der Halle an – von der U6 bis zu den Herren.

U8 bis U16 benötigen die Halle für den Turnierspielbetrieb, die Herren tragen dort bis März 2024 alle 14 Tage ihre Heimspiele in der 2. Verbandsliga aus. „Für die Aktiven wäre das Duschen unproblematisch“, meint Zwanzig: „Man kann überlegen, ob man nicht zum Duschen ins Stadion Reinshagen geht oder die Halle Schimmelbuschweg nutzt.“

Thomas Judt weiß um die Dringlichkeit: „Glauben Sie mir, ich habe in den letzten sechs Wochen mindestens einmal die Woche mit dem Bauleiter gesprochen“, versicherte er dem Sportausschuss. Aber der Stadt sind die Hände gebunden. „Ich verspreche, dass wir alles tun, bis zum Ende der Ferien fertig zu sein.“ Selbst wenn nicht: Auf Anfrage könnte der RTB eine Sonderregelung zum Kaltstart erhalten.

Kernsanierung

In der Sporthalle West in Reinshagen wird seit fast zwei Jahren die überfällige Kernsanierung in den Bereichen Elektrik, Sanitär und Belüftung vorangetrieben. Ursprünglich sollte diese im Sommer 2022 abgeschlossen sein. Die Halle erhält auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und die Besucherkapazität wird von 900 auf 1500 erhöht.