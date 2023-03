RSV stimmt zu: Neuenkamp wird zum Kunstrasenplatz

Mit der Entscheidung ist eine mehrmonatige Hängepartie vorbei.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Aufatmen beim BV 10: Nachdem die Delegiertenversammlung des Remscheider Sportverein (RSV) am Mittwochabend grünes Licht gegeben hat, kann die Stadt nun den Sportplatz Neuenkamp ankaufen und zu einem Kunstrasenplatz umbauen. Damit ist eine mehrmonatige Hängepartie für beide Sportvereine beendet. Die Stadt habe für den 27. März einen Notartermin vereinbart, berichtet Dennis Bonna aus dem RSV-Vorstand: „Wir gehen davon aus, dass die Verträge dann unterschrieben werden.“

Dann kann das umgesetzt werden, was inzwischen seit mehreren Jahren geplant wird: Der RSV verkauft sei Grundstück an der Neuenkamper Straße zu einem symbolischen Preis an die Stadt und erhält quasi im Gegenzug Mittel aus dem Sportstättenförderprogramm „Moderne Sportstätte“ des Landes NRW plus den Eigenanteil der Stadt, insgesamt 1,5 Millionen Euro.

Anschließend kann die Stadt dem Sportplatz Neuenkamp einen Kunstrasen verpassen, so dass der BV 10 nicht mehr auf Asche kicken muss. Während der RSV das Geld auf dem vereinseigenen Gelände am Fürberg investiert.

Was bei der Vorstellung des Plans im August 2020 noch gut passte, wurde allerdings zwischenzeitlich von der Entwicklung der Baukosten überholt. Vom Plan, eine multifunktionale Sporthalle zu bauen, musste sich der RSV bald verabschieden, zuletzt trieb den Vorstand die Sorge um, die Maßnahme überhaupt noch bis Ende 2025 abzuschließen zu können, wie es die Förderbedingungen vorschreiben. Im November rückte schließlich NRW-Ministerin Ina Scharrenbach am Fürberg an, um den Vorgang wieder in Bewegung zu bekommen.

Was ihr offensichtlich gelang. Der Beschluss sei einstimmig erfolgt, berichtet Dennis Bonna über die Versammlung am Mittwoch. Der RSV-Vorstand sei damit beauftragt worden, sowohl den Weiterleitungsvertrag für die Fördermittel als auch den Kaufvertrag für das Grundstück an der Neuenkamper Straße zu unterschreiben. „Wir sehen aber auch keinen Plan B“, räumt Bonna ein.

Wann die Bauarbeiten am Fürberg beginnen, steht noch nicht fest – der Verein wartet noch auf die Baugenehmigung. „Unsere Architektin geht aber davon aus, dass die erteilt wird“, sagt Dennis Bonna. In der Zwischenzeit könne man aber auch schon mal Arbeiten vergeben, die nicht genehmigungspflichtig sind.

Nach der Eigentumsübertragung könnte dann auch die Stadt mit den Kunstrasen-Planungen für Neuenkamp beginnen, der BV 10 hofft, dass der neue Belag bis Ende 2024 liegt. Vorher muss allerdings noch die derzeitige Asche fachgerecht entsorgt werden.