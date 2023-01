RSV stellt umfangreiches, neues Gesundheits- und Fitnessprogramm vor

Von Aerobic über Yoga und dem „Seepferdchen“ bis zum Zumba: Sportverein bietet im ersten Halbjahr rund 70 verschiedene Kurse an.

Am Montag, 9. Januar, beginnen im Sport- und Freizeitpark am Fürberg die neuen Sport- und Gesundheitskurse des Remscheider SV (RSV). Unter dem Motto „Rundum sportlich versorgt“ wird eine vielfältige Mischung für alle Altersklassen angeboten. Zusätzlich zu den Klassikern (zum Beispiel Aerobic, Pilates, Wirbelsäulengymnastik, Indoorcycling und Ski-Fitness) wird im ersten Halbjahr des neuen Jahres aufgrund der großen Nachfrage das Angebot an Yoga-Kursen montags bis samstags deutlich aufgestockt. Acht werden es insgesamt sein – von Yoga Alignment mit Maria, über 55+ Hatha Yoga mit Susanne, Hatha Yoga & Faszientraining mit Manuela bis zu Yoga für Anfänger (dienstags 18.30 bis 20 Uhr) mit Claudia.

In dem von Dirk Riemer, dem sportlichen Leiter, koordinierten Kursprogramm findet sich bis zu den Sommerferien rund 70 verschiedene Kurse. Außerdem wurde Zumba-Fitness erstmals ins Programm aufgenommen. Die sogenannten „Seepferdchen-Kurse“ für bisherige Nichtschwimmer sind bei Kindern nach wie vor ein Dauerbrenner und auch der Reha-Sport im RSV nach ärztlicher Verordnung erfreut sich erfahrungsgemäß großer Beliebtheit. Mehr als 100 Trainer und Übungsleiter am Fürberg bieten die Betätigungen an.

Für die Kurse, die über ein halbes Jahr gehen, muss man kein Vereinsmitglied sein. Wer dies aber ist, erhält auf die gebuchten Kurse eine Ermäßigung von 30 Prozent. Eine weitere Möglichkeit, die der RSV anbietet, ist die Mitgliedschaft im eigenen Fitnessstudio.

Halbjährlich kostet dieses 150 Euro plus 81 Euro Vereinsmitgliedschaft. Wer dieses Paket wählt, kann neben dem Fitnessstudio auch unbegrenzt Kurse buchen, die Sauna aufsuchen, Outdoor-Tennis auf der Anlage spielen und zum Vereinsschwimmen im Sportbad am Stadtpark gehen. „Sport ohne Limit“ nennt der Verein diese Möglichkeit. Als Wettkampfsport bietet der RSV obendrein Wasserball, Basketball und Kegeln an. -AWe-

In Kürze werden die neuen Kursanmeldungen über die Internetseite möglich sein; bei Fragen und für weitere Informationen steht Peter Brinkmann in der RSV-Geschäftsstelle unter der Tel. (0 21 91) 7 79 77 zur Verfügung.

www.remscheider-sv.de