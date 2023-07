Royal Donuts in Remscheid schließt.

Nach zweieinhalb Jahren ist Schluss in der Fastenrathstraße 1.

Remscheid. Die Tage von Royal Donuts, Remscheids einzigem Donut-Laden, sind vorüber. Wie die Besitzer der hiesigen Filiale über die Sozialen Medien bekannt gegeben hatten, gingen am vergangenen Sonntag, 16. Juli, die letzten süßen Versuchungen über die Theke.

Im Winter 2020 eröffnete Royal Donuts seine Niederlassung in der Fastenrathstraße 1. Die Kette mit Hauptsitz nahe Aachen besitzt über 200 Geschäfte in Deutschland. Zum Grund für das Aus in Remscheid sind keine Details bekannt. luh