Rot-Blaue Funken verzaubern das Bürgerhaus

Karneval

+ © Doro Siewert Von Geburt an Jeck - bei der Karnevalsparty der Rot-Blauen-Funken im Bürgerhaus Süd präsentierte sich die Zukunft der Karnevalsgesellschaft vor 150 Gästen mit sehenswerten Tanzeinlagen. © Doro Siewert

Garde schwang vor 150 feierwütigen Narren das Tanzbein. KG trug zum 65. Mal ihre Karnevalsparty aus.

Von Bernd Büllesbach

Schon lange vor der Eröffnung der 65. Karnevalsparty der Rot-Blauen Funken um 19.11 Uhr, sangen und schunkelten sich die feierwütigen Karnevalisten in Stimmung. Mit 150 Närrinnen und Narren war das Bürgerhaus-Süd an der Auguststraße am Samstagabend proppenvoll und somit auch restlos ausverkauft. Passend zum karnevalistisch geschmückten Saal mit Girlanden, Luftschlangen und Clownsfiguren an den Wänden präsentierte sich das Publikum in farbenprächtigen und originellen Kostümen. Keiner handelte nach der Feststellung „Mensch, ich krieg die Motten, im Keller sind doch wohl hoffentlich noch Karnevalsklamotten.“

Thematisch erkennbar waren Gruppen und Einzelpersonen geschminkt und kostümiert als Cowboy und Indianer, Hänsel und Gretel, Pirat, Harlekin, Mönch und Sträfling. Landtagsabgeordneter Sven Wolf war als smarter Schiffskapitän zu erkennen und der 212 Zentimeter lange Tobias Schöpp hatte als „böser Wolf“ einen hervorragenden Überblick. Auch Eckhard Knispel, Präsident der Remscheider Karnevalsgesellschaft stellte einen neuen Trend fest. „Die Leute kostümieren sich wieder origineller und farbenfroher. Wir sollten noch einmal überdenken, ob nicht eine Kostümprämierung bei unserer nächstjährigen Karnevalsparty angebracht ist.“ Ein Höhepunkt des Abends war der gemeinsame Auftritt der Aktiv- und Jugendgarde. Tanzgardenleitung und Trainerin der Aktivgarde, Simone Quandt, lieferten eine gekonnt tänzerische Show ab, die auch mit entsprechendem Beifall honoriert wurde. Zur Musik von „Kölsche Jung“ und einer Hip-Hop-Version von „Marmor, Stein und Eisen bricht“ schwangen die sieben- bis elfjährigen Mitglieder der Jugendgarde gemeinsam mit den vier jungen Damen der Aktiv-Garde die Beine. Über choreographische Unzulänglichkeiten der Jugendgarde wurde gerne hinweggesehen, machten sie doch den Charme des Auftritts aus. Die Trainerin der Kinder- und Jugendgarde, Sabrina Vogel, betonte, dass der Spaß im Vordergrund stehe. Dies sei auch bei etwa 30 Auftritten in der Session erforderlich.

„Natürlich wollen wir keine Überforderung“, stellte Vogel klar. Die Aufnahme in die Tanzgarde ist an keine körperlichen Vorbedingungen geknüpft. „Spaß an Bewegung, Musik und Tanz ist die einzige Voraussetzung“, erklärte die Leiterin. Dann heizte „Tobi, die Partyrakete“ den Besuchern mit Stimmungs- und Schunkelliedern noch einmal so richtig ein. Bei „Rut sin de Ruse“ hakten sich die Besucher ein und schunkelten. Bevor brasilianische Klänge und drei Tänzerinnen südamerikanisches Flair in das Bürgerhaus zauberten, war der Auftritt des Prinzenpaares der KG Rot-Weiß Radevormwald mit Hofstaat und Garde ein weiterer Höhepunkt des Abends.

Jecken freuen sich bereits auf die 66. Ausgabe der Karnevalsparty

Mit einem Mariechen-Tanz verabschiedeten sich Ludovic I. Und Denise I. von den Remscheidern. Natürlich durfte auch wieder gesungen, geklatscht und geschunkelt werden. Dazu heizten fünf Sänger das Bürgerhaus ein. „Die 5 Fleje“ ließen kölsche Tön erklingen und forderten zum Mitsingen auf, was auch textsicher geschah. Karnevalistin Susanne Janz sah ihre Erwartungen an diesen Abend voll erfüllt: „Wo gibt es noch so was in Remscheid? Karneval feiern ohne großes Reglement und die Organisation erfolgt auch noch ehrenamtlich.“ Diesem Urteil schloss sich auch voll umfänglich Dieter Kurz im Publikum an: „Ich freue mich schon auf die 66. Karnevalsparty.“