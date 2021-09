Rossetti-Cup wird noch eine Nummer größer

Benefiz-Kick

+ © Andreas Weber Thomas Küster hat ein Herz für junge Leute: Der Remscheider Bauunternehmer organisiert mit seinem Verein am 16. September den Rossetti-Cup. © Andreas Weber

Benefizturnier findet im September zum vierten Mal statt. Helfende Handwerker suchen noch zwölf Teams, die für guten Zweck kicken.

Von Andreas Weber

Rosario Cutruneo – ein Name, der runtergeht wie Öl. Bekannt ist der 30-jährige Meister im Maurer- und Betonbauergewerbe freilich nur als „Rossetti“. Nach dem Mitarbeiter der Firma Küster wurde ein Benefiz-Cup benannt, der am 16. September (9 bis 22 Uhr) als Großveranstaltung auf dem Schützenplatz zum vierten Mal ausgerichtet wird.

Dass Cutruneo zu ihrem Namensgeber wurde, hat eine bittere Geschichte, die der Fußballer lieber vergessen würde. Denn Anfang 2014 erlitt er beim „Gewag & Friends-Cup“ eine schlimme Verletzung. Ein gebrochenes Sprunggelenk und ein Bänderriss setzten den Handwerker acht Monate außer Gefecht. „Da wollten wir helfen und ein Zeichen für ihn setzen“, erklärt sein Chef Thomas Küster. Mit Unterstützung von Salih Altuntas wurde das Benefizturnier aus der Taufe gehoben.

16 Firmen spielten 2014 erstmals für den guten Zweck. „Wir hatten an einen Erlös von 1000 bis 2000 Euro gedacht, am Ende kamen 10 000 Euro rum“, erinnert sich Thomas Küster. Nutznießer war die Hilda-Heinemann-Schule, die Unterstützung für ihr therapeutisches Reiten benötigte. Der Bauunternehmer machte weiter, gründete mit den Helfenden Handwerkern einen Hilfsverein, der seither eine veritable Erfolgsgeschichte schreibt. „In den ersten drei Jahren sind 45 000 Euro zusammengekommen“, freut sich Küster. 2016 schütteten die Cup-Initiatoren jeweils 10 000 Euro an die Ärztliche Kinderschutzambulanz und erneut die Hilda-Heinemann-Schule aus.

„Nach dem Cup ist bei uns immer vor dem Cup“, betont Küster voller Stolz. Bislang hat sein rühriger Verein jedes Jahr eine Schippe draufgelegt. 2017 wird es erstmals ein großes Zelt geben, das 400 Gäste beherbergen kann. Weitaus mehr werden am Schützenplatz in Alt-Remscheid erwartet. Die Besucherzahl könnte – nach den Erfahrungen der Vorjahre – locker vierstellig ausfallen. 2016 war der Andrang so groß, dass es Parkprobleme gab.

Thomas Küster möchte ein großes Familienfest ausrichten

„Es soll ein großes Familienfest werden“, verspricht Thomas Küster. Im Zelt ist ein Rahmenprogramm geplant, für das sich die Organisatoren Musik oder Comedy vorstellen. Sicher ist, dass es eine Tombola geben und ein „Kinderland“ eingerichtet wird mit Trampolin und Bagger-Baustelle. Auch ein gigantisches Fußball-Dart wird aufgebaut. Sechs Meter ist die Scheibe groß, die nicht mit Pfeilen beackert wird, sondern per Fuß mit einem Softball.

Nachdem der Rossetti-Cup zunächst im Industriegebiet Auf dem Knapp, hernach auf dem Rathausplatz stattgefunden hatte, ist der ungleich größere Schützenplatz am Stadtpark seit 2016 erste Wahl. „Ob er das über 2017 hinaus bleibt, weiß ich nicht. Ich würde gerne mal da spielen, wo noch nie einer vorher gekickt hat“, äußert Küster einen Wunsch.

Gespielt wird auf zwei 30 x 15 Meter großen Kunstrasenfeldern mit einer Bande drumherum. 32 Senioren- und acht Juniorenteams – Männer wie Frauen – können sich anmelden. Bislang haben bei dem Hilfsverein 20 Senioren- und vier Juniorenmannschaften fest zugesagt. Titelverteidiger ist eine der wenigen auswärtigen Firmen im Feld. Bostik aus Borgholzhausen stellt Klebestoffe her. Heimische Industrieunternehmen wie Vaillant, Hazet und Heyco sind am Start, aber auch Handwerker gern gesehen. Thomas Küster würde sich freuen, wenn sich zum Beispiel Friseure, Maler oder Elektriker zusammenschließen würden. Bei den Erwachsenen kicken vier Feldspieler plus ein Torwart. „Das Niveau ist relativ hoch“, beobachtet der Cheforganisator. Im Endeffekt gehe es aber nicht darum, den dicken Wanderpokal abzustauben, sondern Spaß zu haben, meint Küster.

Der Rossetti-Cup finanziert sich über Startgelder (pro Team 150 Euro; Junioren zahlen nichts), Bandenwerbung (99 Euro je Meter), Verpflegung und Spenden. Für den 16. September hofft die Vereinsführung um Küster, den 2. Vorsitzenden Mike Philipp (Elektro Karstens) und Kassiererin Claudia Nusch (Baufirma Küster), vor allem auf Einsicht von oben. Die letzten beiden Male hatten die Hobbykicker Pech mit dem Wetter. In 2016 sogar extrem: „Da sind wir phasenweise sintflutartig abgesoffen“, setzt Thomas Küster diesmal auf einen Spätsommertag mit Sonne.

2. ROsSETTI-GOLF-CUP SPENDEN Nicht nur beim Fußball akquirieren die Helfenden Handwerker Geld. Am 1. Mai findet auf der Golfanlage in Dreibäumen zum 2. Mal der Rossetti-Golf-Cup statt, den Volker Friese ins Leben gerufen hatte. 18 oder mehr Teams (je 4 Personen) sollen für den guten Zweck einlochen. Voraussetzung ist die Platzreife. Gesucht werden noch Teams. Infos unter Tel. 92 71 00; E-Mail: „info@helfende-handwerker-remscheid.de“.

Die Vereinssatzung sieht vor, dass die Erlöse in die Förderung und Bildung von Jugendlichen gesteckt werden. Dieses Jahr sind drei Nutznießer in Remscheid ausgeguckt: Zum einen die Kinderschutzambulanz, das Frühaufsteher-Programm der Nelson-Mandela-Schule und der Verein Horizonte, der auf einen Zuschuss für seine Wohngruppe für behinderte junge Menschen in der Gerhard-Hauptmann-Straße hoffen darf. Spendenempfänger zu finden, so Küster, sei nicht einfach. Obwohl erkleckliche Summen winken, bekommt der Hilfsverein kaum Anfragen.