Remscheid ehrt einen Weltverbesserer

Prof. Dr. Patrick Cramer erhält die Röntgen-Plakette 2023 – Seine Forschung könnte Krebspatienten helfen.

Remscheid. Gleich zwei Könige wurden am Samstag gekrönt: einer in London, einer in Lennep. Während Prinz Charles Zepter, Ring und Reichsapfel in Westminster Abbey empfing, erhielt der Stuttgarter Prof. Dr. Patrick Cramer 509 Kilometer entfernt Röntgen-Plakette, Urkunde und Büste in der Klosterkirche. Wobei das kleinere Ereignis wohl die größere Strahlkraft haben dürfte: Denn der Molekularbiologe, der am Samstag mit der höchsten Auszeichnung der Stadt Remscheid geehrt wurde, könnte mit seiner bahnbrechenden Entdeckung neue Medikamente oder Therapien gegen Krebs und Stoffwechselerkrankungen ermöglichen – ein Meilenstein in der weltweiten Bekämpfung von Krankheiten.

Denn Prof. Dr. Patrick Cramer (54) ist es in Folge jahrzehntelanger Forschung auf Basis von Röntgen-Strahlen gelungen, die Struktur eines ganz bestimmten Proteins in der menschlichen Zelle zu entschlüsseln – die der RNA-Polymerase II. Sie ist dafür verantwortlich, wann welches Gen an- und abgeschaltet wird, sie ist die Kopiermaschine. Unterlaufen bei diesem Prozess, der Transkription, Fehler, können Tumore oder Stoffwechselerkrankungen entstehen. Struktur und Wirkungsweise von RNA-Polymerase II hielt Cramer zudem in Videos fest, die nun weltweit in der Ausbildung zum Einsatz kommen.

Für diese bahnbrechende Errungenschaft wurde der Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Multidisziplinäre Naturwissenschaften, der nun sogar Präsident der Max-Planck-Gesellschaft wird, von Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz mit der Röntgen-Plakette 2023 ausgezeichnet und trug sich danach ins Goldene Buch der Stadt ein. Mast-Weisz erklärte den zahlreichen Gästen aus Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, dass Prof. Dr. Patrick Cramer in Forscherkreisen ein hohes Ansehen genießt: „Sein Hirsch-Index liegt in der Nähe von Stephen Hawking.“ Der Hirsch-Index ist eine Messgröße, um den Output eines Forschers zu errechnen. Hawking liegt bei 118, Cramer bei 97. Der gebürtige Stuttgarter und Familienvater bringt es auf mehr als 250 wissenschaftliche Veröffentlichungen mit über 33 000 Zitaten, hielt mehr als 500 Seminare weltweit, seine Liste der Auszeichnungen ist lang. Kein Wunder, dass der Oberbürgermeister stets von der „Champions League der Wissenschaft“ spricht, die mit der Röntgen-Plakette geehrt wird.

Das unterstrich auch Laudator Prof. Dr. Stefan Raunser vom Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie: „Patrick gehört zu den herausragendsten Wissenschaftlern unserer Zeit, er ist ein Meister darin, Strukturen von Proteinen darzustellen. Mit der Darstellung der RNA-Polymerase II hat er einen herausragenden Beitrag für unser Verständnis von Proteinen und Zellen geleistet.“ So auch bei der Erforschung der Struktur des Coronavirus. Cramer sei so leidenschaftlich wie Rinaldo, so organisiert wie Steve Jobs und so smart mit Barack Obama. Und Vorbild für den Nachwuchs.

Und genau das sei jetzt vonnöten, erklärte auch Burkhard Mast-Weisz: „Gerade in diesen Zeiten sind wir auf Wissenschaft und Forschung angewiesen. Wir brauchen Antworten, die uns zeigen, wie es möglich ist, ein gerechtes Leben aller Menschen auf unserem Planeten zu sichern.“ Röntgen, das Kind Lenneps und erster Physik-Nobelpreisträger, erinnere uns immer wieder daran, wie bedeutend es für das Wohl aller sei, wenn man den Mut aufbringe, neue Wege zu gehen.

Forschungsprojekte will auch die Landesregierung weiter finanziell unterstützen, versicherte die Staatssekretärin im NRW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft, Gonca Türkeli-Dehnert.

Prof. Cramer erklärte in seinem Festvortrag „Was Röntgen mit unseren Genen zu tun hat“, wie er das Unsichtbare zum Vorschein gebracht hat – und wie beeindruckt er vom Deutschen Röntgen-Museum war, durch das ihn die Kinder vom X-Club geführt hatten. „Das für mich vielleicht wichtigste Foto der Menschheitsgeschichte dort zu sehen, das Röntgenbild von Anna Bertha Röntgens Hand, war ein ganz besonderer Moment für mich.“ Ohne Röntgenstrahlen sei seine komplette Forschung niemals möglich gewesen. Seinen Vortrag schloss er nach einem Dank an seine Frau mit einem Appell: „Wir brauchen Menschen, die urteilsfähig sind, die zwischen Fakten und Fiktion unterscheiden können. Davon wird unsere Demokratie abhängen.“

Plaketten-Geflüster

Prof. Dr. Beatriz Roldán Cuenya: Die spanische Wissenschaftlerin, die die Röntgen-Plakette 2022 erhalten hat, kam ebenfalls zur Verleihung – und das, obwohl sie am Samstag Geburtstag hatte, wie Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz verriet. Roldán zog mit ihrem bunten Kleid wieder alle Blicke auf sich.

Burkhard Mast-Weisz: Bei der Urkunden-Überreichung an Prof. Cramer stolperte der Stadtchef über das Wort „Transkription“, was im Saal für Raunen sorgte. „Lachen Sie nicht, sonst müssen Sie es gleich mal selbst versuchen“, sagte Mast-Weisz selbstbewusst. Zu seiner Verteidigung: Es ist aber auch ein Zungenbrecher.

Die Plakette: Prof. Cramer wird die Röntgen-Plakette mit nach München nehmen. Dort will er sie bei Anlässen zeigen.

Kommentar von Melissa Wienzek: Brücken bauen

+ melissa.wienzek@rga.de © Roland Keusch

Forschung und Wissenschaft haben gleich mehrere wichtige Funktionen. Sie leisten einen Beitrag zum Wohle der gesamten Menschheit, indem sich tagtäglich engagierte Menschen für eine bessere Welt und das Wohlergehen aller einsetzen – und damit auch Brückenbauer.

Allein bei der Max-Planck-Gesellschaft, die übrigens die meisten Nobelpreisträger stellt, sind das 24 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 85 Instituten und Forschungseinrichtungen. Wissenschaft und Forschung sorgen damit aber auch für Demokratie – denn hier arbeiten urteilsfähige Menschen, die zwischen Fake und Fakten unterscheiden können.

Und natürlich sind Wissenschaft und Forschung ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, gerade in NRW. Die Landesregierung tut gut daran, in Forschung zu investieren – denn dieses Land, diese Republik, diese Welt braucht neue Forscher, die das Leben auf diesem Planeten lebensfähig machen – und für alle ermöglichen.