Röntgen-Geburtshaus wird zum Lernzentrum

+ © Michael Schütz Schaffen gemeinsam einen Ort des Austauschs: der Präsident der Deutschen Röntgengesellschaft, Dr. Gerald Antoch (l.), und Dr. Uwe Busch, Leiter des Röntgen-Museums. © Michael Schütz

Ärzte bilden sich am Gänsemarkt künftig weiter. Kinder können forschen. Gebäude wird März 2020 fertig.

Von Melissa Wienzek

Noch fehlen Türen und Farbe an den Wänden – aber was derzeit im Geburtshaus des Erfinders der Röntgenstrahlen, Wilhelm Conrad Röntgen, am Gänsemarkt entsteht, ist bereits spürbar. Es ist nicht einfach nur ein altes bergisches Schieferhaus, das für 1,5 Millionen Euro liebevoll saniert wird. Hier, im Herzen von Lennep, entsteht in Zusammenarbeit mit der Deutschen Röntgengesellschaft (DRG) ein Hotspot der Wissenschaft und Forschung.

Im Frühjahr wurde bereits der Ausstellungsbereich im Erdgeschoss eröffnet. Hier kann jeder hautnah das Leben „des bedeutendsten Sohns der Stadt“ nachverfolgen, wie Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz den Erfinder der X-Strahlen am Dienstag nannte. Ab kommendem Jahr wird es geregelte Öffnungszeiten für den Ausstellungsbereich geben, erklärte Dr. Uwe Busch, Direktor des Röntgen-Museums und Mitglied des Fördervereins. Zudem wird ein Wintergarten angebaut, in dem künftig Kurse, Empfänge oder kleinere kulturelle Veranstaltungen stattfinden könnten. „Die Optionen, die sich hier eröffnen, sind grandios“, sagte Busch stolz.

Und das mit Recht. Nicht nur die „Schatzkammer“ mit alten Dokumenten, digitaler Erkundungstour und vollautomatischen Türen kann sich sehen lassen: Auch das erste und zweite Geschoss werden aufwendig restauriert – alles in enger und gelungener Abstimmung mit den Denkmalamt. Passend zum 175. Geburtstag Wilhelm Conrad Röntgens, am 27. März 2020, soll die komplette Sanierung des Gebäudes abgeschlossen sein. „Das wird uns auch glücken“, sagte der Präsident der Deutschen Röntgengesellschaft, Dr. Gerald Antoch vom Universitätsklinikum Düsseldorf. Gefeiert wird aber nicht nur der Geburtstag des bedeutenden Wissenschaftlers selbst, sondern auch 125 Jahre Entdeckung der Röntgenstrahlen. OB Mast-Weisz hat dazu auch den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier eingeladen.

Preisträger können über den malerischen Gassen schlafen

Nur ein paar Holzstufen höher, im ersten Obergeschoss, entsteht das „International Roentgen Training and Testing Center“. Dieses soll die zentrale Anlaufstelle für Fortbildungen, Workshops und Zertifizierungen von Ärzten, Physikern und Fachpersonal im Radiologie-Bereich werden. Der erste Kurs startet im April. Die Radiologen lernen hier nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. So werden sich künftig hunderte Wissenschaftler in Lennep versammeln – die auch den Tourismus ankurbeln. Die DRG hat fast 9700 Mitglieder.

DIE GESCHICHTE DES HAUSES GÄNSEMARKT 1 ENTWICKLUNG Das Gebäude wurde zwischen 1783 und 1785 gebaut. Johann Heinrich Röntgen und Anna Louise Frowein kauften es um 1811 herum. Sie vererbten es später an Friedrich Carl Röntgen, den Vater von Wilhelm Conrad Röntgen, und dessen Brüder Richard und Ferdinand. Catharina von Pohlheim ist die letzte bekannte Vorbesitzerin vor den Röntgens. Ein genaues Kaufdatum lässt sich nicht ermitteln. 1846 ging das Haus an Metzgermeister Gustav Kühne über, danach an Metzgermeister F. W. Drösser und dessen Sohn. 1963 wurde die Metzgerei geschlossen. Die Stadt erwarb die Immobilie 1964. 1980 wurden die Sanierungsarbeiten abgeschlossen. Das Haus beherbergte fortan die Fachbibliothek des Deutschen Röntgen-Museums. 2011 erwarb die Deutsche Röntgengesellschaft das sanierungsbedürftige Haus für den symbolischen Wert von 1 Euro. Seitdem läuft die aufwendige Sanierung, die Ende März 2020 abgeschlossen sein soll. roentgen-geburtshaus.de RÖNTGENGESELLSCHAFT Die Deutsche Röntgengesellschaft wurde 1905 in Berlin gegründet und gehört zu den bedeutenden medizinischen Gesellschaften. Sie widmet sich der Förderung der Radiologie in all ihren Bereichen. drg.de

Auch junge Forscher tummeln sich bald am Gänsemarkt. Unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz entsteht die „WCR-Juniorakademie“. Diese soll Jugendlichen Berufe im medizin-technischen Bereich näherbringen. Dabei ist auch ein Praktikum in der Radiologie der Uniklinik möglich. „Wir brauchen viel Affinität für solche Berufe“, sagte der Stadtchef. „So entsteht hier nicht nur ein Netzwerk, sondern auch ein lebendiger Austausch zwischen etablierten und jungen Forschern“, fasste Dr. Antoch zusammen.

Die besten Forscher im Bereich der Röntgenstrahlung werden jährlich mit der Röntgen-Plakette ausgezeichnet. Für sie könnte der Preis künftig mit einem Bonbon verbunden sein: Im Dachgeschoss des Geburtshauses entsteht ein lichtdurchflutetes Appartement, in dem Preisträger und Gäste der Stadt künftig über den malerischen Gassen der Altstadt schlafen können – und sich fühlen wie einst Wilhelm Conrad Röntgen selbst.