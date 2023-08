Röntgen erreicht seine letzte Station

Die letzte Etappe: Wilhelm Conrad Röntgen schaut sich wieder an einem ganz besonderen Ort um. Wo befindet er sich? Schicken Sie uns einfach bis nächsten Sonntag, 6. August, eine E-Mail oder eine Postkarte mit der richtigen Lösung. Am kommenden Mittwoch, 9. August, geben wir bekannt, wer den Hauptpreis bei unserer sechsteiligen Reihe gewinnt. Alle Einsendungen mit den richtigen Antworten kommen zuvor in die Lostrommel. Foto: Roland Keusch

Heute gibt es das letzte Sommerrätsel 2023 – Wo befindet sich die Figur diesmal?

Von Frank Michalczak

Remscheid. Röntgens Tour durch Remscheid ist nun an der Endstation angekommen: Wo befindet sich die Figur des großen Wissenschaftlers denn heute? Er hat eine sechswöchige Reise hinter sich. Wilhelm Conrad Röntgen war zu Beginn an seinem Geburtshaus zu Gast, besichtigte dann den Bismackturm, gab dem Remscheider Rathaus die Ehre und stattete jenem Lenneper Gymnasium einen Besuch ab, das seinen Namen trägt.

Zahlreiche Leserinnen und Leser erkannten auch, wo er sich in der vergangenen Woche befand. Es handelte sich um die Konzertmuschel im Stadtpark. Das wusste unter anderem Sabine Jungke, die sich über den Wochengewinn freuen kann: Das Buch „1000 Freizeittipps im Bergischen Land entdecken!“ liegt nun in der RGA-Geschäftsstelle, Alleestraße 77-81, bereit, die derzeit montags, mittwochs und donnerstags von 9.30 bis 12.30 Uhr geöffnet ist.

+ Und hier die Lösung: die Konzertmuschel in voller Pracht und Schönheit. © Roland Keusch

Ihre Teilnahme kann sich doppelt lohnen: Denn nach Abschluss der Rätselreihe verlosen wir unter allen richtigen Einsendungen den Hauptgewinn. Es handelt sich dabei um einen Gutschein für einen Ausflug, den die Interessengemeinschaft Bergisch Erlebnis anbietet.

Dabei hat der Glückspilz die Gelegenheit, unbekannte Facetten der Heimat zu entdecken. Stadtführungen, zum Beispiel mit dem Nachtwächter durch Lennep, stehen dabei ebenso zur Wahl wie Ausflüge zur Wupper-Talsperre, zum Müngstener Brückenpark, nach Schloss Burg oder ins Morsbachtal. Die Touren richten sich an Geschichtsinteressierte, Heimatkundler oder naturverbundene Wanderer, die Geheimnisse des Bergischen Landes erkunden wollen.

Teilnahme am Gewinnspiel

Für die Teilnahme an dem Gewinnspiel gibt es mehrere Möglichkeiten: Wer möchte, kann einerseits den Postweg wählen. Die Adresse lautet: Remscheider General-Anzeiger, Alleestraße 77-81, 42853 Remscheid. Natürlich ist andererseits auch eine E-Mail mit der Lösung möglich, und zwar an: redaktion@rga.de

Wichtig: An den Betreff „Sommerrätsel“ und an die Kontaktdaten denken. Bitte beachten Sie auch den Einsendeschluss: Diesmal ist er schon am kommenden Sonntag, 6. August. Aufgelöst wird das letzte Rätsel am nächsten Mittwoch, 9. August, wie üblich auf der Seite Stadtleben. An dieser Stelle geben wir dann auch bekannt, wer den Wochenpreis erhält – und wer der diesjährige Hauptgewinner sein wird.

Nächste Woche steht fest, wer den Hauptpreis gewinnt

Er oder sie kann aus dem vielfältigen Spektrum der zertifizierten Gästeführer auswählen und eine Tour für sich selber und den Freundes- oder Familienkreis buchen. Einen kompletten Überblick über die Freizeitangebote gibt es auf der Seite der Interessengemeinschaft im Internet: bergisch-erlebnis.de

Hinweis

Wir, die Remscheider Medienhaus GmbH & Co. KG, nutzen und speichern die von Ihnen bei der Teilnahme angegebenen Daten nur solange und soweit dies für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist. Weitere Informationen zu unseren Datenschutzbestimmungen, auch zur Geltendmachung Ihrer Rechte auf Auskunft, Löschung und Widerspruch finden Interessierte hier.

Das sechste Rätsel

Die letzte Etappe: Wilhelm Conrad Röntgen schaut sich wieder an einem ganz besonderen Ort um. Wo befindet er sich? Schicken Sie uns einfach bis nächsten Sonntag, 6. August, eine E-Mail oder eine Postkarte mit der richtigen Lösung. Am kommenden Mittwoch, 9. August, geben wir bekannt, wer den Hauptpreis bei unserer sechsteiligen Reihe gewinnt. Alle Einsendungen mit den richtigen Antworten kommen zuvor in die Lostrommel.