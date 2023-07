Röntgen erreicht die vierte Station seiner Reise

Zum vierten Mal wurde die Figur des großen Sohns der Stadt an einer Stelle im Stadtgebiet platziert. Erkennen Sie das Gebäude im Hintergrund? Bis kommenden Dienstag, 25. Juli, können Sie die Lösung einsenden – und schöne Preise gewinnen. Foto: Roland Keusch

Das RGA-Sommerrätsel geht in die nächste Runde. Wo befindet sich die Figur denn heute?

Wo befindet er sich denn diesmal? Zum vierten Mal wurde die Figur des großen Sohns der Stadt an einer Stelle im Stadtgebiet platziert. Erkennen Sie das Gebäude im Hintergrund? Bis kommenden Dienstag, 25. Juli, können Sie die Lösung einsenden – und schöne Preise gewinnen.

Das Sommerrätsel der vergangenen Woche

+ Letzte Woche war er an jener Schule zu Gast, die seinen Namen trägt – dem Röntgen-Gymnasium. © Roland Keusch

Von Frank Michalczak

Remscheid. Wilhelm Conrad Röntgen galt als bescheidener Mensch, für den seine Forschung im Vordergrund stand – und nicht er selber. Vermutlich wäre er aber trotzdem ein bisschen stolz darauf, dass 100 Jahre nach seinem Tod eine Schule in seinem Geburtsort seinen Namen trägt: das Röntgen-Gymnasium.

Hier platzierte RGA-Fotograf Roland Keusch in der vergangenen Woche die Figur des großen Wissenschaftlers, der 1901 den Nobelpreis erhielt. Seinen Standort erkannte unter anderem Ingrid May. Ihre Antwort auf das Rätselfoto wurde aus zahlreichen Einsendungen gezogen. Der Wochengewinn liegt nun für sie in der RGA-Geschäftsstelle, Alleestraße 77-81, bereit. Es handelt sich um das Buch „1000 Freizeittipps im Bergischen Land entdecken!“.

Ingrid May und die übrigen Einsender, die uns die richtige Lösung verraten haben, können noch auf den Hauptpreis hoffen. Am Ende der sechsteiligen Reihe verlosen wir einen Gutschein für ein Erlebnispaket der bergischen Gästeführer. Wer möchte, kann dazu die Familie und den Freundeskreis einladen – etwa zu Touren rund um die Müngstener Brücke oder durch die Lenneper Altstadt, wo der Nachtwächter Gustav om Hackenberg alias Lothar Vieler bei der Führung viele Geheimnisse lüftet.

Nachdem Herr Röntgen bereits an seinem Geburtshaus, am Bismarckturm und am Lenneper Gymnasium zu Gast war, hat er heute die vierte Station seiner Reise durch Remscheid erreicht. Wo befindet sich seine Figur denn heute (oben rechts)?

Einsendeschluss ist jeweils der folgende Dienstag nach dem Suchbild – diesmal also der 25. Juli. Für die Teilnahme an dem Gewinnspiel gibt es mehrere Möglichkeiten: Sie können zum einen den Postweg wählen. Die Adresse lautet: Remscheider General-Anzeiger, Alleestraße 77-81, 42853 Remscheid. Natürlich ist zum anderen auch eine E-Mail mit der Lösung möglich, und zwar an: redaktion@rga.de

Wichtig: Bitte auf der Postkarte oder in der E-Mail an den Betreff „RGA-Sommerrätsel“ und an die Kontaktdaten denken. Ein Überblick über die Freizeitangebote der Interessengemeinschaft Bergisch Erlebnis gibt es hier: www.bergisch-erlebnis.de

Hinweis

Wir, die Remscheider Medienhaus GmbH & Co. KG, nutzen und speichern die von Ihnen bei der Teilnahme angegebenen Daten nur solange und soweit dies für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist. Weitere Informationen zu unseren Datenschutzbestimmungen, auch zur Geltendmachung Ihrer Rechte auf Auskunft, Löschung und Widerspruch finden Interessierte hier.