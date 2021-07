Röntgen-Classic: Die Nervennahrung liegt immer unterm Sitz parat

Oldtimer

Sandra und Jörg Birkendahl aus Solingen VW präsentieren ihren Käfer 1303 Automatik 1972 mit typischer 70er-Jahre-Farbe.

Am Samstag wurden die schicksten Karossen der alten Zeit gezeigt.

Ihre Augenbrauen gehen hoch, wenn Steffi Proske auf die Anweisungen blickt. Es braucht einen Moment, bis die Lenneperin durchschaut, was ihr die "Chinesenzeichen“ (Orientierungszeichen), denn sagen sollen. „Der Pfeil gibt an, wo wir entlang fahren und abbiegen müssen“, versucht sie zu erklären. Ihr Schwiegervater Karl Proske steht schweigend daneben. Es ist nicht seine erste Teilnahme an der „Röntgen Classic“, wohl aber die erste seit einer längeren Pause.

Er strahlt Zuversicht aus. Seine Schwiegertochter werde das schon machen, schließlich war sie es doch, die auf die Anmeldung zur Oldtimer-Rallye drängte. Ihm selbst geht es nur darum, mal seinen Volvo P1800 auszuführen. „Damit ist Roger Moore in der Serie Simon Templar gefahren“, erzählt der Lüttringhausener stolz. Seit 12 Jahren besitzt er den Sportwagen, den er hegt und pflegt. Nur ausnahmsweise dürfen Snacks mit ins Innere des Fahrzeugs. Ein Päckchen Müsliriegel liegt unter dem Sitz – Nervennahrung für Fahrer und Passagier. Die Anweisungen zu entschlüsseln, kann durchaus Stress bedeuten. Wer sich verfährt, verliert kostbare Zeit.

Thorsten Seidel hat schon vor langer Zeit seine Konsequenzen daraus gezogen: Seine Ehefrau nimmt er nicht als Begleitung mit zur „Röntgen Classic“. „Die Partnerin mitzunehmen, ist schwierig. An einem solchen Tag können Ehen kaputt gehen“, sagt der Remscheider. Stattdessen sitzt Uwe König neben ihm im Ford A-Modell aus dem Jahr 1929. Man hat sich über die Kinder kennengelernt und entdeckt, dass man dem gleichen Hobby nachgeht. Auch Uwe König besitzt einen Oldtimer, einen Mercedes 107 in einer, wie er sagt, „hässlichen, rotbraunen Farbe“. Jedenfalls erwies er sich bei den Rallye der Vorjahre schon als stressresistent und nicht-nachtragend. Der geeignete Co-Pilot, befindet Thorsten Seidel, der es sich zur Einstimmung erst einmal im Liegestuhl gemütlich gemacht hat.

An seinem Oldtimer hängen viele Erinnerungen. Vor 23 Jahren hat Thorsten Seidel den Ford gekauft. „Zu unserer Hochzeit haben wir das Auto schön mit Blumen geschmückt“, erzählt der heute 54-Jährige. Das sei viel romantischer gewesen, als mit einer Pferdekutsche vorzufahren. Vor Schrecksekunden ist der Remscheider aber auch in seinem historischen Schätzchen nicht gefeit. Bei einer der letzten Oldtimer-Rallyes brach ein Lüfterflügel ab, der dann durch die Motorhaube flog. Thorsten Seidel zuckt die Schultern. „Wir sind dann einfach langsamer weitergefahren.“ Aufgeben kommt nicht infrage. Ehrgeiz legen auch Rolf und Monika Hilbert an den Tag. Die Wuppertaler gehen mit einem Ford A-Speedster von 1931 an den Start. Das silberne Gefährt war ursprünglich ein Rennwagen. „Es hat lange gedauert, bis wir dafür den TÜV-Siegel bekommen haben“, erzählt Rolf Hilbert. Kaum bestand das Auto die strenge Prüfung, nahm der Wuppertaler sogleich an der „Röntgen Classic“ teil. Nun ist das Paar zum dritten Mal dabei. Monika Hilbert ist routiniert. Sie zupft noch schnell ihre Fliegermütze zurecht. Der Speedster hat kein Verdeck, am Samstagmorgen ist es zwar bereits sonnig, aber kühl. Dieser Umstand verbinde. „Wir müssen kuscheln, damit uns nicht kalt wird“, sagt Rolf Hilbert.

Ein Jeanshemd reicht für Dieter Hengstwerth dagegen vollkommen aus. In seinem „alten Japaner“, einen Subaru XT Turbo von 1985, werde er schon nicht frieren. Das Auto, das von seiner Form her leicht an „Knight Rider“ erinnert, sei seiner Zeit damals 15 Jahre voraus gewesen. „Es ist eigentlich ein hässliches Auto“, sagt Dieter Hengstwerth. „Aber es trägt Geschichte. In Deutschland gibt es nur noch fünf davon.“ Dieter Hengstwerth hat es längst erkannt: Oldtimer sind eine gute Geldanlage. „Der Trend geht ja auch zum Zweit- und Drittoldtimer“, sagt der Remscheider, der selbst 12 historische Fahrzeuge besitzt, die nur leider nicht alle fahrbereit seien. Zu denen, die die Oldtimer nur als Kapital sehen, gehöre er aber nicht. „Zur Röntgen Classic kommen nur die Enthusiasten. Es ist ein guter Kreis, in dem man sich hier trifft.“