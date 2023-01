Röntgen-Animation leuchtet abends

Aktuell läuft dort während der Woche jeden Tag von 16 bis 22 und am Wochenende von 10 bis 23 Uhr die Röntgen-Animation im Schaufenster – das ist sehenswert und macht in der Dunkelheit besonders viel her. Feste Öffnungszeiten für die Ausstellung im Innern kann das Team derzeit jedoch noch nicht anbieten – man arbeite daran und plane eine Öffnung sonntagnachmittags sowie einen Nachmittag unter der Woche, sagt Leiter Dr. Kai Schreiber.