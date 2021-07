Rögy: Von der Ski-Piste in die Cloud

Coronavirus

Gymnasiasten kehrten frühzeitig aus Tirol zurück. Seit Montag gibt´s Lernstoff auf das Smartphone.

Remscheid. Die Neuntklässler des Röntgen-Gymnasiums zählten zu den Letzten, die diese Saison die Schneehänge in Osttirol runtersausten. Am Wochenende wurde der Winterzirkus in Österreich vorzeitig beendet. 97 Rögy-Gymnasiasten und die neun Lehrer, die sie begleiteten, wurden vergangenen Freitagmorgen informiert, dass ihre neuntägige Skifreizeit in St. Jakob im Defereggental einen Tag eher als geplant endet.

Am Wochenende schlossen die Lifte und die Hotels machten dicht. Tagsüber ging es noch mal auf die Pisten. Nach dem Abendbrot standen die beiden Busse des Reiseveranstalters bereit, um die Lenneper nach Haus zu bringen und einer Grenzschließung zuvorzukommen. Als Freitagabend um 21.20 Uhr die What´s-App-Nachricht ihres Sohnes („Sind in Deutschland“) auf ihrem Smartphone aufleuchtete, sei ihr nach Stunden des Bangens „ein Stein vom Herzen“ gefallen, sagt eine Mutter. Samstagfrüh um 5.50 Uhr trafen die Busse am Rögy ein. Auch der kommissarische Schulleiter Thomas Benkert war erleichtert: Außer einer Mandelentzündung brachten die Neuntklässler keine Krankmeldung mit. Die Stadt Remscheid teilte Benkert noch am Samstag mit, dass „das Robert-Koch-Institut für betroffene Reiserückkehrer eine häusliche Isolierung von 14 Tagen empfehle, um die Weiterverbreitung des Virus zu vermeiden“. Schließlich kamen die Gymnasiasten aus einem Risikogebiet. Fast zeitgleich mit ihrer Rückkehr erfuhren die Rögy-Schüler, dass sie ihre Schule vor Ende der Osterferien am 20. April nicht wieder von innen sehen werden. Der Schulunterricht ist vorübergehend eingestellt, das Lernen jedoch nicht. „Wir sind in die Cloud umgezogen“, teilt Thomas Benkert mit.

Vor zwei Jahren hat das Rögy den Eintritt in das digitale Universum forciert. Die Cloud, einen virtuellen Speicher, gab es zunächst für die Lehrer, in einem zweiten Schritt für Oberstufenschüler. „Nun werden alle 752 Rögy-Schüler davon profitieren“, meint Benkert. Für jede Klasse, für jede Gruppe werden Lernmaterialien hochgeladen, die dann jeder auf dem Smartphone oder einem Rechner beackern kann.

Remscheid: Am Mittwoch beginnt die Notbetreuung

Für Corona war die Cloud nicht gedacht, in Zeiten der sozialen Isolierung leistet sie freilich wertvolle Dienste. „Die Cloud ist natürlich kein 1:1-Ersatz, aber sie hilft, den Unterrichtsausfall nicht zu krass werden zu lassen“, schränkt der Rögy-Chef ein. Am Dienstag läuft die zweitägige Übergangsfrist aus, ab Mittwoch findet nur noch eine Notbetreuung statt für Kinder und Jugendliche, bei denen beide Eltern in sogenannten Schlüsselberufen sind.

Wie viele das am Rögy sein werden, wird das Gymnasium erst am Dienstag wissen. Zwei bis drei Lehrkräfte sollen diese Schüler täglich beschäftigen. Maximal fünf dürfen in einem Klassenzimmer untergebracht werden. Für den Rest des Kollegiums wird Anwesenheit nicht immer zwingend sein. Wie für viele andere Berufe gilt auch bei Pädagogen: Homeoffice.