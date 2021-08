Röntgen-Gymnasiasten gewinnen ersten Preis

+ © Rögy-Gymnasium Rögy gewinnt ersten Preis: (vorne v.l.) Alexandra Wessa, Baris Sentürk, Charlotte von Heyden; (hinten v.l.) Kiyo Strünker. Paulina Rasch. © Rögy-Gymnasium

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Andreas Weber schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Andreas Weber schließen

Die fünfte Klasse des Rögy legte eine Wildblumenwiese auf Schulgelände an und siegte bei einem Naturschutz-Wettbewerb.

Von Andreas Weber

Umwelt und Natur. Es sind die großen Themen dieser Zeit, an denen auch ohne „Fridays for future“ keine Schule mehr vorbeikommt. Das Röntgen-Gymnasium ist seit längerem tief in die Materie eingestiegen. Der Masterplan für den neuen, umgestalteten Schulhof setzt auf Naturnähe. Ein Mosaikstein dabei ist die Wildblumenwiese am alten Hausmeisterhaus. Die Brachfläche wurde jetzt von den Schülern der Klasse 5 b mit ihren Lehrerinnen Kiyo Strünker (Biologie/Erdkunde) und Paulina Rasch (Kunst/Deutsch) aufbereitet.

Unterstützt wurden die Lenneper Gymnasiasten von den Technischen Betrieben Remscheid. Die TBR sorgten dafür, dass eingesät wird. Die Pflege obliegt den Schülern. Immer wieder muss der Japanische Staudenknöterich, ein schnell und hoch wachsender Schädling, entfernt werden. Auf die erste richtige Blüte am Rögy wird noch gewartet. Früchte anderer Art erntete die 5b allerdings schon.

Vierseitige Fotostory klärt über Bienensterben auf

Denn um die Wiese kreierte sie eine Fotostory, in der die Schüler den Leser über das Bienensterben aufklären und Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Mit dem fertigen, vierseitigen Ergebnis bewarb sich das Rögy bei der Natur- und Umweltschutz Akademie NRW. Beim Wettbewerb „Fotostory - erzählt uns eure Geschichte in Wort und Bild“ räumten die Lenneper ab.

In Recklinghausen nahm die sechsköpfige Delegation um die Schüler Charlotte von Heyden, Baris Sentürk und Alexandra Wessa, ihre beiden Lehrerinnen und einem Schülervater den ersten Preis entgegen, dotiert mit 150 Euro.

Vor Schulen aus Oberhausen und Essen setzte sich das Rögy durch. Die Fotostory „Summst du schon oder mähst du noch?“, die sich mit dem Insektensterben beschäftigt, hat den Ehrgeiz an der Schule noch mal beflügelt. Als zweimal ausgezeichnete „Gute Gesunde Schule“ (2017/18 und 2013/14) erhielt das Rögy eine höhere fünfstellige Summe Geld, das aber lange nicht ausreicht, um alle Ideen aus dem Masterplan umzusetzen. Die Pläne sehen unter anderem einen Naturlernpfad für den Schulhof vor. Ein Streifen Wildblumenwiese ist schon am Atriumgebäude entstanden.

SCHULPROGRAMM GUTE GESUNDE SCHULE Als eines von 14 Kapiteln ist die „Gute Gesunde Schule“ im Schulprogramm des Rögy verankert. Darin beinhaltet: Entwicklung und gestufte Umsetzung eines Masterplans zur Freiflächengestaltung. Ziele: Umgestaltung der Freiflächen in Spiel- und Bewegungsräume, Raum für Gespräche, Ruhe und Entspannung, Unterrichtsräume sowie Räume für Naturerfahrungen.

Um die Wiese am ehemaligen Hausmeistergebäude hat der heutige Hausmeister Frank Wichard einen kleinen Zaun gezogen. Der wird möglicherweise im Laufe der Schulhofumgestaltung einen Durchlass erhalten. Denn über das Grün könnte der Zugang zum heutigen Lehrerparkplatz erfolgen. Eine Überlegung ist, die Stellflächen wegfallen zu lassen, stattdessen Bewegungsangebote für die jüngeren Schüler zu installieren. Schüler, Lehrer, Eltern, aber auch die Verantwortlichen der Stadt arbeiten an praktikablen Lösungen und neuen Freiflächen für das Gymnasium.

„Als gute gesunde Schule möchten wir uns in einen Lebensraum verwandeln, in dem ganzheitlich gelernt werden kann“, meint Doris Hildebrand, am Rögy für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

15 Insektenhotels wurden bei internem Wettbewerb gebaut

Abgeschlossen wurde ein interner Wettbewerb, bei dem Rögy-Schüler zum Bau von Insektenhotels ermuntert worden waren. 15 Insektenhotels waren eingereicht worden. Kinotickets im Wert von 50 Euro erhielten die drei Besten. Das Lehrerkollegium hatte gegrübelt und sich schwer bei der Entscheidung für eines der Hotels getan. Es gab sogar Kaufangebote von Lehrern, doch diese wurden am Ende abgelehnt. Denn jedes Exemplar soll auf dem Schulhof des Rögy seinen Platz finden und einen Beitrag zum Artenschutz leisten.

Lesen Sie auch: Rögy-Trio gewinnt ersten Preis für Firmengründer