Rögy: Ende des Hallenbaus nicht in Sicht

Stadt verhandelt über Mängelbeseitigung

Am 20. Mai 2016 war die Grundsteinlegung für die neue Dreifachsporthalle am Röntgen-Gymnasium. Seither ist der Zeitplan völlig aus dem Ruder gelaufen.

Die Baustelle am Lenneper Gymnasium liegt seit über einem halben Jahr still. Bauunternehmer und Stadt verhandeln über die Mängelbeseitigung.

Von Andreas Weber

Seit über sechs Monaten ruht der Neubau der modernen Dreifachsporthalle am Röntgen-Gymnasium. Nach Pfusch am Bau waren die Arbeiten von der Stadt stillgelegt worden. Ein zarter Silberstreif am Horizont zeichnet sich ab. „Die Gespräche über eine Einigung mit dem Bauunternehmer laufen in eine positive Richtung“, erklärte Stadtkämmerer Sven Wiertz gestern dem RGA.

DIE NEUE SPORTHALLE RÖGY Das Bauprojekt steht im städtischen Investitionsprogramm 2012-2017. Es besitzt Leuchtturmcharakter. Denn die letzte Schulsporthalle in Remscheid wurde vor über 20 Jahren an der Sophie-Scholl eingeweiht. Die moderne Dreifachhalle besitzt mit 45 x 27 Metern Gardemaß. Vornehmlich kommt der Neubau dem Schulsport zugute, aber auch Vereine sollen das Parkett nutzen. Eine mobile Tribüne bietet 199 Besuchern Platz.

Eine Antwort auf die Frage, wann die neue Halle am Rögy die ersehnte Entlastung für den Schul- und Vereinssport bringt, gibt es freilich noch nicht. „Wie soll es weitergehen in Lennep?“, hatte LTG-Vorsitzender Erwin Rittich im Sportausschuss in den Raum geworfen. „Die Turnhalle Glocke existiert nicht mehr, die kleine Gymnastikhalle am Rögy ebenfalls nicht und dann wird auch die Halle der katholischen Grundschule Am Stadion bald nicht mehr zur Verfügung stehen.“ Im Schulausschuss, der eine Woche vor dem Sportausschuss getagt hatte, hielt sich der städtische Gebäudemanager Thomas Judt bedeckt. „Wir ordnen gerade den Prozess der Mängelbeseitigung. Jegliche Kommunikation mit dem Bauunternehmer findet unter juristischer Begleitung statt.“

Das Glück der Stadt ist, dass sie rechtzeitig elementare Fehler in der Bauausführung erkannt hatte, bevor diese nach Erdanschüttung nicht mehr zu sehen gewesen wären. Das Pech der Stadt ist, dass die Firma nicht klaglos die Schuld auf sich nimmt. „Sagen wir mal so, der Auftragnehmer ist mit allen Wassern gewaschen“, deutete Judt im Schulausschuss an.

Stadtkämmerer Sven Wiertz will mit Blick auf das laufende Verfahren im Detail keine Auskunft geben. Es handele sich aber um „keinen Schönheitsfehler, sondern ein gravierendes Problem“. Bei Kontrollen war Ende 2016 aufgefallen, dass die Betonschicht über den Stahlträgern zu dünn ist. Wenn durch Frost oder Abplatzungen Wasser an die Stahlträger kommt, könnten diese rosten. Außerdem war aufgefallen, dass die Stahlverstärkungen für den Beton nicht gerade verlaufen.

Schulleiter Matthias Lippert bleibt trotz der Verzögerung gelassen

Das Beweissicherungsverfahren läuft. Die Rechtsanwälte haben das Wort. Eigentlich sollte die 5,29 Millionen teure Dreifachturnhalle schon im Frühjahr fertiggestellt sein. Stand heute gibt es immer noch keinen konkreten Zeitplan für die Eröffnung.

„Mit tut es unendlich für das Rögy leid“, erklärt Sven Wiertz. Zumal das Gymnasium weitere Baumaßnahmen bei laufendem Betrieb zu stemmen hat. Die energetische Sanierung des Atriums (Neubau) ist abgeschlossen, die Umsetzung der Barrierefreiheit für die Aula, die Maßnahmen zur Vergrößerung des Lehrerzimmer-Bereichs sowie die Umwandlung der Hausmeisterwohnung in ein Areal für die internationale Klasse sind noch nicht durch.

Schulleiter Matthias Lippert verzagt deshalb nicht. Gerade, was den ärgerlichen Stillstand beim Neubau der Turnhalle betrifft, bleibt er gelassen. Lippert hofft, dass sich die Stadt mit dem Auftragnehmer einigt. Eine Verzögerung ist er bereit hinzunehmen, „wenn wir am Ende einen hochwertigen Neubau in höchster Qualität erhalten“. Das müsse die Messlatte sein.

„Überlegen sie einmal, auf welch engem Raum wir die letzten 50 Jahre Sport betrieben haben.“ Da seien ein paar Monate mehr zu verschmerzen, findet Lippert. Derweil bedeutet die Großbaustelle Einschnitte. Die Q2 am Rögy bekommt momentan keinen Sportunterricht erteilt. Neben den Kürzungen in der Oberstufe müssen auch andere Klassen weitere Wege zu ihren Trainingsstätten in Kauf nehmen.

„Bei der Bereitstellung von Sportstätten erfahren wir eine unglaubliche Solidarität von allen Seiten“, bedankt sich Matthias Lippert. Besonders freut er sich für seine junge Fachschaft Sport mit ihren acht Lehrern, von denen sechs in den vergangenen zwei Jahren zum Rögy gestoßen sind. Alle Konzepte seien auf die moderne Dreifachhalle ausgerichtet. „Wenn die fertig ist, wird das einen riesigen Motivationsschub für Kollegen und Schüler bringen.“