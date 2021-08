Rockford serviert Reggae zum Geburtstag

Party

+ © Doro Siewert Mit kraftvoller Stimme und der Jim Rockford Band im Rücken zieht Sängerin Jea Ekna Assianah das Publikum bei der Soul Shake Party in der Klosterkirche mit. © Doro Siewert

Entspannt grooven rund 100 Gäste bei der vermutlich 12. Soul Shake Party in der Klosterkirche.

Von Antje Dahlhaus

Die Rezeptur für eine gelungene Soulnacht ist einfach. Und gerade deshalb so gut. Zum vermutlich 12. Mal – ganz so einig waren sich Saxofonist Dirk Trümmelmeyer und Gitarrist Oliver Hanf da nicht – stand „The Jim Rockford Band“ auf der Bühne der Klosterkirche und inszenierte die „Soul Shake Party“. Hier waren schon Gäste wie Nelson Müller und die Weather Girls mit am Start, am Montag waren es Keith Roughhouse Powell und Jea Ekna Assianah.

Und der Rahmen für die Inszenierung ist bei allen gleich. Ein furioses Saxosolo und rund 100 Gäste fangen schon mal leicht an zu swingen. Hier ist viel Stammpublikum versammelt und eingeschworene Fans, die wissen, dass sich auch ohne vorherige Hörproben der Abend auf jeden Fall lohnt.

Jea und Roughhouse feiern mit Oliver Hanf auf der Bühne

Und er wird zur Geburtstagsparty für Oliver Hanf, dem die Gäste später zu Reggae-Rhythmen „Happy Birthday“ singen werden. Aber erstmal bringt er sich mit „Can you hear me running“ ganz zurückhaltend selbst in Position. „Ihr seid noch ein bisschen verhalten“, findet er beim Auftakt, doch das Publikum wippt schon fleißig mit. Und folgt den Regieanweisungen. „Jetzt machen wir riesen Lärm für Olli, der hat nämlich heute Geburtstag“, heißt die Aufforderung, und ja, ein bisschen Lärm gibt es.

Dann folgt Jeas Stimme mit „What´s love“ von Tina Turner und ihre Stimme ist genauso schön schwarz und kraftvoll wie es eine Interpretin der Rocklegende mit sich bringen sollte.

Die temperamentvolle Frau zeigt von Anfang an Präsenz auf der Bühne und verfügt über lokale Erfahrung. „Ich war schon mal vor zwei Jahren hier“, sagt sie und möchte stimmungsmäßig „bei meinem ersten Song testen, ob das läuft“. Und während nach ihrem Gefühl beim ersten Versuch „nur die ersten zwei Reihen“ singen, steigert sich die Motivation später. Schließlich gehört auch Mut dazu, einer so kraftvollen Stimme selbst als Laienchor zu antworten.

Aber dann legt sich das Saxofon noch mal richtig ins Zeug, ihre afrokrausen Haare bleiben bei den kleinen Tanzeinlagen am Platz und bei ihrem zweiten Stück ist das Publikum bei ihr. Bühne frei für „Roughhouse“, der mit grauer Mütze und schwarzem Jackett zwar offiziell Olli, aber vor allem sich selbst feiert. Bob Marley hätte ihn vermutlich auch gemocht und jetzt sind Reggae und „Yeah“ tonangebend.

Einmal im entspannten Takt angekommen, ist das Publikum im Party-Modus. Untermalt wird die Show mit einzelnen Projektionen an die weißgekälkten Wände der Klosterkirche und dem diskret agierenden Service.

Wer hier Stärkung benötigt, kann Soulfood futtern, dahinter verbergen sich an diesem Abend Currywurst und „knusprige Kartoffelecken“. Die meisten bleiben beim Getränk, es herrscht Clubstimmung und die ist auch gewollt.

Die nächste Soul Shake Party steigt am 5. Juni

Bis 2004 spielte die Jim Rockford Band in kleineren Räumen wie dem „Café König“. Der steigenden Nachfrage bot man in der Klosterkirche Raum. Wer mitfeiern möchte: Die nächste Soul Shake Party findet am 5. Juni statt.