Roboter spielen mit Pflegebedürftigen Quiz

Alleestraße

+ © Doro Siewert Fitness für Frauen: Patricia Herbertz stellte sich vor. © Doro Siewert

Zukunftscampus an der Alleestraße lud zu einem Tag der Gesundheit ein. Von Fitness für Frauen bis zum Babysport.

Von Sabine Naber

Im Zukunftscampus an der Alleestraße ist am Samstag erstmals zu einem Tag der Gesundheit eingeladen worden. „Wir möchten die Menschen aufklären, auf was sie achten sollen, was sie tun können, damit es ihnen zukünftig gut geht“, nennt Holger Häde das Ziel.

Eingeladen hatte er dazu: Das „Ganbaru-Center“, „Fit dank Baby“, „Energetik“, „Lady well“, „Natürlich gesund“, und „Wohnalternativen“. Die Besucher wurden zunächst von „Pepper“, einem Roboter freundlich begrüßt. Er hatte seinen kleinen Kollegen mit Namen Nao mitgebracht, der vom Berufskolleg in Hückeswagen programmiert worden war. Welche Aufgabe der hatte, schilderte Rainer Becker von der Firma Entrance: „Durch einen Sturzsensor, den wir heute auch hier eingebaut haben, erkennt Nao, wenn jemand gefallen ist und gibt Alarm. Auf dem Bild ist dann ein auf dem Boden liegender Mensch zu sehen.“

Holger Häde lud zu einem Persönlichkeitstest ein

Es gehe bei dieser Aktion darum, ein Bewusstsein zu schaffen, warum Robotik gerade in der Altenpflege wichtig ist. Mit Pepper kann man spielen, beispielsweise bei einem Bilderquiz. Fragen wie „Welche Währung benutzt Deutschland“ – ein D-Mark-Schein und ein Euroschein sind zu sehen - müssen beantwortet werden. Am Ende reißt Pepper die Arme hoch und freut sich, wenn Fragen richtig beantwortet wurden. „Pepper kann auch die Rolle eines an Demenz erkrankten Menschen einnehmen und deutlich machen, wie Pflegende damit umgehen können“, nennt Becker eine weitere Einsatzmöglichkeit. Bei Holger Häde konnten die Besucher durch einen Persönlichkeitstest klären, welche Stärken und Schwächen sie haben. „So ist man anschließend in der Lage, Strategien daraus zu entwickeln, um gut mit beidem leben zu können“, sagt Häde.

Eine Fachberaterin für Ernährung erklärte, wie man ohne großen zeitlichen Aufwand gesunde Lebensmittel zu sich nimmt. Am Stand von Patricia Herbertz ging es um Sport für Mamas und ihre Babys. Mit „Lady well“ stellte sich ein Lenneper Fitnessstudio für Frauen vor. Angela Heise schilderte die gesundheitsfördernde Wirkung des von ihr präsentierten Magnetschmucks, das „Ganbaru-Center“ lud zu Fitness für die Familie ein und auch Alternativen zum Wohnen waren Thema.

Bei der nächsten Veranstaltung im Zukunftscampus, Alleestraße 49, unter der Überschrift „Resilienz – wie ich mehr Widerstandskraft entwickle“, geht es um Fähigkeiten, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen.