Riccardo (22): RTL zeigt heute seine DSDS-Nervenprobe auf Mallorca

+ © RTL/Stefan Gregorowius Andrea Renzullo, Riccardo Colo und Sem Eisinger performen auf Mallorca im Recall von DSDS 2023 den Song „If you don´t know me by now“. Ausstrahlung am 25. Februar 2023. © RTL/Stefan Gregorowius

„Ich bin kein Influencer - ich bin Musiker“: DSDS-Kandidat Riccardo Colo aus Remscheid ist heute im Recall auf Mallorca zu sehen. Dass er überhaupt dorthin konnte, war trotz „Goldener CD“ von Pietro Lombardi lange alles andere als sicher.

Remscheid/Mallorca. Wenn am Samstag die zweite Sendung zum DSDS-Recall 2023 auf Mallorca ausgestrahlt wird, dann ist das große Nervenflattern für einen aus Remscheid schon vorbei: Riccardo Colo (22) weiß schließlich schon, ob er es in die nächste Runde bei DSDS 2023 geschafft hat.

Ob es im Recall auf Mallorca allerdings so reibungslos gelaufen ist wie bei den Castings - dort bekam er die Goldene CD von Pietro Lombardi -, das darf der heute in Wuppertal lebende Sänger aus Lüttringhausen noch nicht verraten. Soviel ist allerdings vorab schon klar: Es war nervenaufreibend in vielerlei Hinsicht.

Denn: Schon im Oktober waren die Sendungen auf Mallorca aufgezeichnet worden. Ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt hatte sich Riccardo mit Corona infiziert - und konnte nicht mit den anderen DSDS-Kandidaten in den Flieger nach Mallorca steigen.

Erst anderthalb Tage später ging es für ihn auf die Insel - als er sich freigetestet hatte. „Damals noch mit PCR-Test und Quicktest, damit ich überhaupt fliegen konnte“, blickt Riccardo Colo im RGA-Telefonat am Freitag zurück. Ihn hatte es heftig erwischt: „Ich war wirklich krank, totkrank. Der Montag, an dem ich geflogen bin, war der erste Tag, an dem ich überhaupt wieder sprechen konnte.“

Vor Ort stellte sich heraus: Leony, Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Katja Krasavice hatten eine echte „Hammeraufgabe“ für Riccardo und seine Recall-Kollegen Sem Eisinger und Andrea Renzullo ausgesucht: „If you don´t know me by now“ von Simply Red. „Ich kannte den Song vorher überhaupt nicht“, blickt Riccardo Colo zurück. Innerhalb eines Tages mussten sich die Sänger sich den Text draufschaffen - „eine superschwierige Herausforderung“.

Riccardo Colo: DSDS-Recall am 25. Februar mit Goldener CD im Rücken

Wie er die Herausforderung gemeistert hat? Der DSDS-Kandidat 2023 ist selbst gespannt auf die Ausstrahlung, wie er herüberkommt. Schauen will er die Show am Samstag, 25. Februar, ab 20.15 Uhr auf RTL auf jeden Fall mit Freunden. Vielleicht sogar mit anderen Kandidaten zusammen: „Mit David verstehe ich mich supergut“, vielleicht stoße auch Adriano dazu.

Nach der Ausstrahlung der Casting-Folge mit Goldener CD von Pietro Lombardi erreichten den in Lüttringhausen aufgewachsenen Riccardo „superviele schöne Reaktionen“. Auf Instagram hat er mit seinem Profil inzwischen fast 4000 Follower. Auf jeden Kommentar versucht er, selbst zu antworten. Den RGA ruft er von Remscheid aus zurück - direkt nach seiner Arbeit bei einer Remscheider Firma.

DSDS-Kandidat Riccardo Colo bei Instagram

4000 Follower sind eine Menge - auch wenn einige andere Kandidaten eine deutlich größere Schar hinter sich vereinen. Das sei ihm egal: Sicherlich gingen einige zu DSDS, um ihre Reichweite zu steigern. Riccardo Colo sagt über sich selbst: Er wollte einfach mal checken lassen, wo er mit seiner Musik steht.

Ich bin kein Influencer - ich bin Musiker.

Denn auch das gehört - längst kein Geheimnis mehr - dazu: Natürlich gehe es nicht allein um Musik - sondern auch darum, unterhaltsam oder lustig zu sein. Für Riccardo Colo steht aber fest: „Ich bin kein Influencer - ich bin Musiker. Und ich möchte auch kein Influencer sein.“

Deshalb steht in seinem Instagram-Profil auch „Singer/Songwriter“ - und direkt danach der Hinweis, dass man ihn auch buchen kann. Vor allem für Hochzeiten, aber auch Anfragen für Taufen gab es schon.

Inwieweit er dafür in den nächsten Monaten Zeit hat, wird sich am Samstagabend zeigen. RTL macht jedenfalls mit einem Spoiler auf die 2. Recall-Sendung neugierig: Am Port Colònia de Sant Jordi entscheidet die DSDS-Jury 2023, wer sich das Ticket für die nächste Runde sichert.

DSDS 2023: Ein freiwilliger Ausstieg - und nächste Station: Thailand

„Als die Entscheidungen des Recall-Sets vermeintlich gefallen sind, hat ein DSDS-Talent aber noch eine völlig unerwartete Ansage für die Anwesenden parat: Ein freiwilliger Ausstieg aus dem Wettbewerb! Damit hat nun wirklich niemand gerechnet, die Liste der Kandidat:innen für die nächste Runde wird somit wieder ordentlich durcheinandergewürfelt“, schreibt RTL in der Ankündigung. Und verrät immerhin schon, wohin es in der nächsten Runde für Riccardo gehen würde - falls er es schafft: nach Thailand.